Extitular K de la IGJ denuncia que "no existe" la Fundación Macri

El extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ) y diputado kirchnerista, Rodolfo Tailhade, denunció que la fundación Mauricio Macri "no existe" dado que esa entidad "no está inscripta en ningún lado".

A través de Twitter, el diputado argumentó que la entidad que este martes lanzó el expresidente "no está inscripta en la IGJ ni en ninguna de las direcciones de personas jurídicas de las provincias".

"Me puse a averiguar: no existe la Fundación Mauricio Macri. No está inscripta en la IGJ ni en ninguna de las direcciones de personas jurídicas de las provincias. Tampoco hay trámite de inscripción iniciado en ningún lado. Todo trucho, como toda la vida y obra de Mauricio Macri, escribió.

"Para quienes abrazamos la militancia, no se transforman las cosas desde una ONG. Mauricio Macri no busca hacer el bien para la comunidad. Necesita canalizar recursos que tiene en negro", subrayó el legislador oficialista en declaraciones radiales.

El expresidente lanzó este martes una fundación que lleva su nombre con la intención de "trabajar en distintos proyectos e iniciativas", por ejemplo, "sobre programas e incentivos para promover en el país una educación de calidad".

"Hoy es un día muy especial para mí y todo el equipo que me acompaña porque presentamos la fundación que lleva mi nombre. Desde la nueva Fundación Mauricio Macri nos dedicaremos a trabajar en distintos proyectos e iniciativas, entre ellos, muy especialmente, sobre programas e incentivos para promover en el país una educación de calidad", sostuvo el exmandatario.