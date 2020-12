Los Etchevehere, segunda temporada

El conflicto de los Etchevehere cierra el año con una segunda temporada. Ocurrió este sábado cuando el juez Civil y Comercial Nº 7 de Paraná, Martín Furman, decidió hacer lugar a una medida cautelar de Dolores Etchevehere para acceder a una de las propiedades que tiene la familia y que pertenece a la sucesión aún irresuelta tras la muerte de su padre Luis Félix. Esa era la novedad en la saga de la poderosa familia entrerriana hasta que, pocas horas después, el mismo magistrado ordenaba dar marcha atrás con su propia resolución.

La medida se enmarca en la misma causa por la que Dolores junto a militantes de Juan Grabois, enrolados en el Proyecto Artigas, ingresaron en noviembre a la estancia Casa Nueva, en el Departamento La Paz, en Entre Ríos.

En la vereda de enfrente de Dolores están sus hermanos Juan Diego, Sebastián y el exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, además de su madre Leonor Barbero Marcial. Desde la muerte del padre, en 2009, la hermana denunció en diferentes estrados judiciales a toda la familia. Violencia de género y económica, estafa, vaciamiento de empresas forman parte de un cóctel que se empezó a agitar en los últimos meses cuando la mujer decidió sumar al dirigente amigo del papa Francisco en su estrategia judicial al ponerlo no sólo como abogado, sino también como comunicador.

Este sábado al mediodía, Dolores, integrantes del colectivo artiguista, personal judicial y la Policía, llegaron a un domicilio de la calle Bajada de los Vascos para ingresar. Una vez en su interior, se apersonaron sus hermanos que ocupan gran parte de la cuadra empinada que desemboca en el Parque Urquiza, uno de los lugares más exclusivos de Paraná. En contra de la medida dictada por el juez y, seguramente, para no tenerla de vecina, varios impugnaron a los gritos en una puesta que era filmada con los celulares de la gente que empezó a acercarse al lugar.

“Que me metan preso”, dijo el exfuncionario al reclamar en la propiedad. “No tengo problemas”, insistió. Esas mismas consignas repetía en la tranquera del campo Casa Nueva cuando la Policía le solicitaba que diera un paso al costado.

Marcha atrás y cruce

No alcanzaron a correr más de tres horas que el mismo juez dio marcha atrás en la medida que se había conocido al mediodía. Un agente de la Policía se apersonó nuevamente en el lugar, donde ya se agolpaban cuatro patrulleros, para leer la nueva e insólita decisión con el argumento de que estaba en peligro la seguridad de Dolores.

Pasaron los minutos y Grabois se puso a escribir algunas palabras sobre lo sucedido, mientras el dirigente rural se negaba a salir del lugar pidiendo que lo metan preso, “si es lo que quieren”.

“Los Etchevehere son demasiado fuertes para un Estado que no puede poner en caja al poder real”, escribió Grabois y siguió: “Tienen tan agarrado de las pelotas al gobernador (Gustavo) Bordet y tan disciplinada a la justicia entrerriana que lograron algo realmente inverosímil: que un juez revocara su propia sentencia el mismo día que la dictó".

"Que revoque la sentencia con el argumento de que no puede cumplirla, que no puede garantizar la integridad física de Dolores, porque los violentos, los ricos, los impunes… son demasiado fuertes para un Estado que no puede poner en caja al poder real”, castigó Grabois.

Propiedades

El texto, escrito al calor de los hechos, seguramente alterará los ánimos del círculo rojo. Hace dos semanas, el propio Grabois brindó una entrevista a periodistas despedidos de El Diario, el centenario matutino cuyo 40 por ciento pertenece a los Etchevehere. Durante el mandato del gobernador Sergio Urribarri, la familia compró el paquete de acciones mayoritarias a través del empresario mutualista de Santa Fe, Walter Grenon, integrante de Nea Creativo SA. A ese grupo lo integra Ramiro Nieto, el zar de Futbol para Todos durante el kirchnerismo.

En octubre pasado, cuando se produjo la toma del casco de la estancia Casa Nueva, el gobierno provincial decidió enfocar su discurso y machacar la idea de que se trataba de un asunto familiar, de privados. Sin embargo, una vez que Dolores y los militantes de Grabois fueron desalojados por la Justicia, Bordet anunció que iba a investigar cómo había sido la adquisición de ese campo.

La compra en 2007 generó polémica. Parte de esas tierras formaban parte del patrimonio público y de una escuela agrotécnica cuando fueron vendidas a la familia Etchevehere, a quienes se acusa de haber corrido el alambrado y apropiarse de hectáreas que no le correspondían. La próxima semana, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, viajará al lugar con documentos para constatar si aquella operación fue realizada de manera regular.

Mientras estos episodios se suceden con más asiduidad en esta comarca, Luis Miguel Etchevehere gana protagonismo en los medios. Conocedor de la prensa por historia familiar, se posiciona de cara a un año electoral donde su nombre ya no está fuera del radar de Juntos por el Cambio.