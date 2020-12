Fernández: "Nada va a quebrar mi amistad" con Cristina

El presidente Alberto Fernández aseguró este sábado que el objetivo del acto que compartió en La Plata con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, fue "disipar dudas" y "terminar con lo que intentan instalar" una supuesta ruptura en el vínculo entre ambos, a la vez que afirmó que no la va a "defraudar" y aseguró que "nada va a quebrar" su "amistad" con su compañera de fórmula.

"El acto se le ocurrió a (el gobernador bonaerense) Axel (Kicillof) y me pareció una mayoría. Sirve para disipar dudas, para los que quieren vernos separados, divididos", sostuvo el mandatario en diálogo con El Destape Radio.

"Si hablo con Cristina, los diarios dicen que soy un títere, que hago lo que me manda; si no hablo, hay una crisis institucional, estamos peleados, no funciona. No sé qué quieren. Hablamos cuando tenemos que hablar. Nos conocemos hace muchísimos años. Fue muy feo estar peleado con ella: me sentí mal esos años. Nada va a quebrar mi amistad con ella: ni aunque ella lo dispusiera", destacó, al tiempo que se definió como "un kirchnerista crítico" y añadió: "Vivimos en los últimos meses un debate inusual: pasamos de que Cristina se metía en todo a que no me hablaba. Le agradezco siempre la confianza que depositó en mí y no voy a defraudar a ella ni a ninguno de los que nos votaron".