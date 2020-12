Monzó, el apátrida enemigo de Peña que le bajó la persiana a Macri

El expresidente de la Cámara de Diputados durante la gestión de Cambiemos, Emilio Monzó, afirmó que la relación con Mauricio Macri “no terminó de la mejor manera”, se definió a sí mismo como un “apátrida” dentro de Juntos por el Cambio y dijo que el exjefe de Gabinete Marcos Peña fue su “adversario” durante cuatro años dentro del propio Gobierno.



“Es una persona inteligente, que pensó durante cuatro años lo contrario a lo que yo pensaba que había que hacer. Fue mi adversario durante ese tiempo, pero fue honesto intelectualmente”, dijo Monzó sobre Peña, que siempre receló de abrir Cambiemos hacia el peronismo y otras fuerzas, algo que pedía Monzó.



En declaraciones realizadas anoche a América TV, Monzó opinó, sin embargo, que Peña “fue el mejor ministro que tuvo Macri junto con Rogelio Frigerio”, en ese entonces ministro del Interior, y hoy su aliado político ya fuera del PRO.



Al ser consultado sobre por qué no estuvo en la foto de dirigentes e intendentes de PRO con la exgobernadora María Eugenia Vidal que se gestó en las últimas horas, respondió que no participó porque “la foto es de PRO”, mientras él se definió como “un apátrida” dentro de Juntos por el Cambio.



Dijo además que, tras el gobierno de Cambiemos, “la relación con Macri no terminó de la mejor manera”, y consideró que sería imposible de reparar a nivel personal: “No siento que tenga algo que decirle si lo llamo”, indicó.



Sobre el oficialismo, Monzó definió a la vicepresidenta Cristina Fernández como “una militante incansable” y dijo que La Cámpora es “el espacio político más sólido e importante del oficialismo”.