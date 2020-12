“Esperamos unificar los bloques”

El legislador bonaerense de Cambio Federal Fernando Pérez aseguró que pretende discutir un nuevo “método de funcionamiento” en la oposición. El objetivo final, que incluye nuevos liderazgos y disputas de poder entre minorías y mayorías, es “volver a ser una opción de gobierno”. Para eso, el excandidato a intendente de Quilmes en la boleta presidencial de Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey pidió reconstruir el bloque de Juntos por el Cambio (JxC) en la Cámara baja de la provincia de Buenos Aires, a casi un año de la ruptura del bloque.

En aquella oportunidad, Pérez, junto a otros cuatro legisladores y legisladores, decidieron conformar un nuevo espacio con fuertes críticas al liderazgo amarillo, y con denuncias de falta de diálogo e inclusión política durante los años vidalistas. Si bien la decisión pretendía ganar músculo político, finalmente no alcanzó la relevancia que pretendían y, a mediados de noviembre último, comenzó una rosca superestructural para unificar ambas bancadas, algo que también beneficia a sus exsocios.

En entrevista con Letra P, el diputado también se refirió al rol de los moderados en la oposición y destacó las figuras del cuarteto que conforman Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta, Emilio Monzó y María Eugenia Vidal. Sin descartar a Mauricio Macri ni a Patricia Bullrich, pidió ampliar el frente a otros actores como Margarita Stolbizer y Juan Manuel Urtubey. El paso previo, remarcó, será la pelea por la conducción de la Unión Cívica Radical (UCR).

-¿Qué balance hace del primer año de gestión de Axel Kicillof?

-Kicillof manifestó que fue un primer año de aprendizaje y conocimiento de la provincia de Buenos Aires. Es evidente que no conoce la dimensión de las problemáticas bonaerenses y las administraciones municipales y provincial; eso quedó reflejado en el primer año, en el que prácticamente tuvo una gestión paralizada con conflictos serios en seguridad y con una educación paralizada. Por eso no es un balance positivo y tiene pocas cosas para mostrar.

-¿Usted, su bloque, va a acompañar el proyecto de Presupuesto del Ejecutivo?

-En el bloque tenemos diferencias con el proyecto enviado por el Ejecutivo. Por eso presentamos junto con Guillermo Bardón un despacho en minoría con modificaciones, algo que esperamos que sea tomado en cuenta para darle una herramienta tan importante al gobernador para que pueda gestionar.

-¿Cambio Federal vuelve a Juntos por el Cambio? ¿Van a reunificar el bloque?

-Primero tenemos que discutir un método de funcionamiento de la coalición que incluya el accionar legislativo, pero también el funcionamiento conceptual, donde las mayorías y minorías de cada uno de los partidos políticos sean escuchadas y respetadas. Si eso se da, va a significar un enorme salto institucional con posibilidades de construir un espacio con muchísima fortaleza, para posicionarse como alternativa de gobierno; ahí, seguramente vamos a unificar los bloques, esperamos hacerlo.

-¿Es decir, JxC debe volver a reunir a los que se fueron tras la derrota electoral?

-Si bien Juntos por el Cambio es la expresión de más del 41 por ciento del electorado a nivel nacional, todavía necesita consolidarse y también ampliarse, con sectores que le puedan aportar una mirada distinta, con dirigentes con los que compartimos valores como Margarita Stolbizer, Pablo Javkin o Juan Manuel Urtubey.

-¿Quién lidera hoy todas esas expresiones?

-Martín Lousteau es uno de ellos, con quien milito. Es nuestra cara principal para la construcción que tenemos a nivel nacional, pero también está Horario Rodríguez Larreta, Emilio Monzó, María Eugenia Vidal y Gustavo Posse. Pero es la sociedad la que va a definir los liderazgos.

-¿Hay lugar ahí para Patricia Bullrich o Mauricio Macri?

-Sí, una coalición política tiene que tener distintas miradas y matices en las políticas públicas, y aprender a convivir con la diversidad es el principal desafío. Debemos, además, garantizar un funcionamiento interno y después discutir candidaturas.

-¿Qué lugar espera que ocupe la UCR?

-Hay que cambiar en 180 grados la actitud y vocación de construcción política y búsqueda de poder del radicalismo. Estamos convencidos de que podemos ofrecer a la ciudadanía y a la coalición un partido protagonista, con hombres y mujeres dispuestos a gobernar los principales municipios y la provincia de Buenos Aires. Para eso hay que cambiar la conducción y la lógica de entender a la UCR como una PyME para que algunos puedan acceder a alguna banca o para que otros puedan poner a uno de sus hijos en algún lugar.

-¿Qué opina de la propuesta de suspender las PASO?

-Los sistemas electorales se tienen que discutir con integralidad, no se puede plantear la suspensión porque le conviene al gobierno. No hay dudas de que hay que mejorar todo el sistema y que las PASO son perfectibles, pero no se hace de esta manera y mucho menos con el calendario electoral empezado. Vamos a defender el funcionamiento de las PASO.