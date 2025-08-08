El Frente de Izquierda Unidad inscribió su alianza en todo el país contra Javier Milei y el PJ

Myriam Bregman y Celeste Fierro

El Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (FIT Unidad) oficializó ante la Justicia Electoral sus alianzas y listas comunes en todo el país para las elecciones generales del próximo 26 de octubre, con el objetivo de consolidarse como alternativa al gobierno de Javier Milei y a la oposición representada por el Partido Justicialista.

La presentación incluye a referentes del MST, PTS, PO e IS, junto a figuras de los derechos humanos, el sindicalismo, el feminismo y el activismo socioambiental. En la Ciudad de Buenos Aires, la nómina para diputados nacionales estará encabezada por Celeste Fierro y Myriam Bregman, mientras que en la provincia de Buenos Aires lo harán Alejandro Bodart y Ana Paredes Landman.

En la presentación, Fierro cuestionó la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza, a la que acusó de profundizar la desigualdad. "Somos la única fuerza que no se vende ni transa, siempre del mismo lado: el de los trabajadores, la juventud y el pueblo", afirmó.

Por su parte, Bodart denunció la complicidad del PJ con las políticas del Ejecutivo: “En el Congreso han dejado correr muchas de las leyes de Milei. No sirven para frenar a este gobierno liberfacho”. El dirigente pidió fortalecer al FIT Unidad como forma real de expresar el descontento social.

La crítica a Kicillof Paredes Landman, docente de La Matanza, advirtió sobre la situación en la provincia: “El gobierno de Axel Kicillof descuenta paros a la docencia mientras a nivel nacional se golpea a hospitales y se despide personal. El PJ aplica ajuste y no enfrenta a la ultraderecha”.

La dirigente sostuvo que defender las bancas del FIT Unidad es clave para impulsar un programa que toque los intereses de los sectores más ricos y rompa con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Alejandro Bodart y Ana Paredes Landman Alejandro Bodart y Ana Paredes Landman Candidaturas en todo el país Por el MST, encabezan listas Andrea Villegas en Salta, Alejandra Figueroa en Catamarca, Cristian Jurado en San Juan, Nadia Burgos y Sofía Cáceres Sforza en Entre Ríos, Roxana Trejo en Santiago del Estero, Nico Fernández en Mendoza, Priscila Otton en Neuquén, Emilse Saavedra en Chubut, Francisco Narvaez en La Rioja y Lucas Mateo Montigel en La Pampa, además de referentes en Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Santa Cruz, Jujuy y San Luis.

