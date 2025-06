Portazo de Guillermo Francos: una senadora de UP lo llamó mentiroso y el jefe de Gabinete abandonó el Congreso

Guillermo Francos protagonizó un episodio insólito en el Senado, que hasta ahora no tenía antecedentes: molesto porque una senadora de Unión por la Patria Cristina López le dijo "mentiroso", el jefe de Gabinete abandonó la sesión en la que brindaba un informe de gestión y no quiso volver.

"No acepta que le falten el respeto. Pidió que se retracten. Siempre viene a dar la cara y no va a aceptar que le hablen así", explicaron esa decisión desde el Ministerio del Interior. La sesión se retomó sin su presencia y, por pedido del jefe de UP, José Mayans, el Senado volvió a citar a Francos para el miércoles a la 11, para que termine de escuchar las consultas de UP y las responda.