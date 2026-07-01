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LA CAUSA DEL OTRO ADORNI

Francisco Adorni no cambia su rutina pese a la investigación: Legislatura bonaerense, reuniones y vida familiar

Aunque el expediente por enriquecimiento ilícito avanza, confía en que no hay elementos en su contra. Los fantasmas del apellido y las operaciones políticas.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
FRANCISCO ADORNI

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Martín Soler

Como contó Letra P, el juez Daniel Rafecas ordenó profundizar la investigación y postergar el tratamiento del pedido de declaración indagatoria formulado por el fiscal Guillermo Marijuan. Adorni, que rectificó dos veces su declaración jurada, considera que las acusaciones responden a una cuestión política y a una operación mediática por el parentesco con su hermano. Mientras avanza el expediente, mantiene intacta su rutina y afirma no tener nada que ocultar.

La causa originada por la denuncia de la diputada Marcela Pagano investiga al legislador platense por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y omisión maliciosa. Cerca de Adorni afirman que sigue llevando una vida propia de una familia de clase media de La Plata. Explica que su patrimonio está compuesto por un dúplex comprado en 2016 en el barrio Savoia de City Bell, una Jeep Renegade modelo 2020 y otros bienes declarados ante los organismos correspondientes.

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Francisco Adorni

Francisco Adorni

Francisco Adorni no altera su rutina

La primera rectificación de la declaración jurada de Adorni fue a las pocas horas de presentada la denuncia, en la que argumenta un error de tipeo. En la segunda incorporó un lote y un departamento que, según sostuvo, forman parte de una herencia y habían sido omitidos involuntariamente. La defensa del diputado está a cargo del abogado Marcelo Peña.

Lejos de modificar sus hábitos, Francisco Adorni continúa con su actividad cotidiana. Asiste todos los días a su despacho en el anexo de la Cámara de Diputados, participa de las reuniones de bloque y de las comisiones legislativas, además de recibir a dirigentes y militantes de LLA en su oficina.

Fuera de la actividad política, sigue residiendo en su domicilio de la zona norte platense, concurre al mismo café de siempre, pasea a su perro y acompaña a sus hijos al club donde practicaron deportes. Su entorno describe una conducta sin cambios pese al avance de la investigación.

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Francisco Adorni y Manuel Adorni

Francisco Adorni y Manuel Adorni

La denuncia y su vínculo con Manuel Adorni

En marzo, cuando explotó el primero de los escándalos que envuelven a su hermano, Francisco Adorni sospechó que no sería descabellado pensar en un proceso judicial que lo involucrara. Creía que era algo que podía pasar, para reforzar las acusaciones contra el entonces funcionario nacional.

No obstante, cree que la Justicia no encontrará elementos para sostener las acusaciones en su contra. Por esa razón, decide continuar con su actividad política y su vida personal sin modificaciones, mientras aguarda la resolución del expediente y la decisión de la Justicia.

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