Los socios del desierto de Javier Milei

El panorama de Javier Milei

El asesor entregó varias definiciones. Confirmó que del cepo no se saldrá a corto plazo, y no se piensa como un evento de mercado, sino que se dé naturalmente, para que no tenga implicancias de tipo financiera, por ejemplo una brusca suba de tasa de interés. Si bien es la información que se manejaba, no hizo gracia escucharla, ya que la unificación cambiaria es un interés de primer nivel en la agroexportación.