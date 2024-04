Halcones, palomas y el gallinero de Toto Caputo

La recordada agitación interna del “funcionarios que no funcionan” quedó corta para el desorden que ocurre hacia adentro de la cartera. A la gran cantidad de cargos sin designar en general en el Gobierno, algo que veló a la burocracia pero también a las definiciones administrativas necesarias, se le suman en Bioeconomía (ex Agricultura) en particular los cortes de cabeza y movimientos que no paran.