Toto Caputo define el paso a paso para levantar el cepo al dólar

Tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Toto Caputo , afirmaron que el cepo al dólar se levantaría a mitad de año. Aunque todavía no hay una fecha precisa, en el equipo económico evalúan cómo desarmar el andamiaje de restricciones sobre la divisa extranjera y ya identificaron cuáles quedarían eliminadas en el corto plazo.

La decisión sobre qué limitación quitar primero o si abrir todos los cerrojos de una vez, la tomará el titular del Palacio de Hacienda pero en el paso a paso está trabajando en conjunto con el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV) . La secuencia de los movimientos dependerá de una combinación de variables que deberían crear las condiciones necesarias para que, al liberar el tipo de cambio, no haya consecuencias devaluatorias fuertes o una demanda actualmente inatendible en un contexto de reservas negativas.

El analista financiero Christian Buteler explicó que el Gobierno debería empezar con las regulaciones que no implican un "incremento automático de la demanda", como puede ser el cupo de compra en los dólares financieros o el de u$s200 para personas físicas en el mercado de tipo de cambio oficial.

"Las primeras que hay que levantar son las que dificultan la operatoria, como la transferencia bancaria de dólares obtenidos a partir de una operación con títulos o la obligación de informar con anticipación las operaciones", puntualizó.

Una de las definiciones que dio Caputo respecto al cepo es que la gestión tiene el compromiso de "reducir" el impuesto PAÍS. " Nos hemos fijado sacarlo lo antes posible y no debería pasar de este año", aseguró el ministro en una entrevista televisiva. Este gravamen sube un 30% el precio de la divisa para ahorro y los consumos con tarjeta en el exterior.

Levantamiento del cepo sin fecha

Para no generar expectativas, en los despachos oficiales no arriesgan una fecha concreta. Es hasta que se den, afirman, una serie de factores que, combinados, puedan sentar las bases para liberar el acceso al tipo de cambio sin complicaciones. Aún faltan reservas en las arcas del Banco Central; achicar aún más la brecha cambiaria; y apreciar el peso de manera tal que, una apertura de las restricciones, no desplome la demanda de moneda nacional a un nivel que apunte a una hiperinflación.

La forma más rápida es conseguir el financiamiento externo. "Si me ponen 15.000 millones de dólares lo abro mañana”, planteó Milei en televisión.