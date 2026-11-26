El Senado aprobó este jueves el proyecto de reforma política que impulsa el presidente Javier Milei y giró la iniciativa a la Cámara de Diputados . La suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO ) en 2027, la implementación de Ficha Limpia y los cambios en la Boleta Única de Papel (BUP) son los principales ejes del proyecto.

El texto original tenía 79 artículos, pero quedó reducido a 25 tras las negociaciones del oficialismo con los bloques aliados. La propuesta también modifica las reglas del financiamiento de las campañas, flexibiliza la veda electoral y limita la obligatoriedad de los debates presidenciales.

El proyecto establece que no habrá elecciones primarias nacionales en 2027, una suspensión como la que se votó el año pasado, aunque no contempla la eliminación definitiva del mecanismo, como proponía originalmente la Casa Rosada. Los partidos deberán definir sus candidaturas a través de internas o acuerdos, de acuerdo con sus cartas orgánicas. Cada agrupación podrá presentar una única lista por categoría y deberá respetar la paridad de género.

La iniciativa elimina las restricciones para la realización de espectáculos públicos, actividades culturales, deportivas y reuniones sociales que no estén vinculadas con los comicios durante las jornadas previas de votación. También modifica las regulaciones comerciales, aunque mantiene las prohibiciones de realizar actos proselitistas y difundir encuestas durante las 48 horas previas a las elecciones.

La propuesta reduce del 5% al 2,5% el espacio de programación que los medios audiovisuales deben ceder de manera gratuita a los partidos políticos. También modifica los límites de los aportes privados y los gastos de campaña y elimina restricciones temporales para la contratación y difusión de propaganda electoral.

Las personas condenadas por delitos dolosos con sentencias confirmadas en segunda instancia no podrán postularse a cargos electivos. La restricción regirá para las condenas ratificadas antes del 31 de diciembre del año previo a las elecciones. Si la resolución judicial se produce durante el año electoral, la inhabilitación tendrá efecto en los comicios siguientes. La medida también alcanzará a ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades de organismos descentralizados y empresas estatales. Además, prevé la creación de un registro público.

El texto aprobado por el Senado elimina la obligatoriedad de los debates entre candidatos presidenciales antes de la primera vuelta. La Cámara Nacional Electoral (CNE) deberá convocar a un encuentro únicamente en caso de que haya segunda vuelta, dentro de los diez días previos a la elección.

Sergio Massa y Javier Milei en el debate presidencial del 1° de octubre de 2023

Cambio 6: Voto por lista completa

La reforma incorpora un casillero en la Boleta Única de Papel que permitirá elegir a todos los candidatos de una misma fuerza política con una sola marca. De todos modos, el electorado conservará la posibilidad de optar por distintas agrupaciones en cada categoría.

Hay 18 millones de boletas impresas con la cara de José Luis Espert como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Cambio 7: Boleta Única para las provincias

Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán incorporar sus categorías electorales a la papeleta nacional cuando los comicios se realicen de manera simultánea. Para ello, deberán adherir al régimen con una anticipación mínima de 90 días. Una misma boleta podría incluir candidaturas nacionales, provinciales y municipales.

Cambio 8: Afiliación digital a los partidos políticos

La iniciativa habilita la incorporación de afiliados a través de herramientas electrónicas, con mecanismos de validación biométrica de identidad bajo la órbita de la Justicia Electoral. El nuevo sistema convivirá con la modalidad presencial.

Cambio 9: Elección indirecta de representantes del Parlasur

El proyecto mantiene suspendida la elección directa de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur). De los 43 parlamentarios, 24 serán designados por las legislaturas provinciales y porteña, mientras que los 19 restantes serán elegidos por el Congreso: 12 por Diputados y siete por el Senado.