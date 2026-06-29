Lo que Adorni le robó a Milei

Con la salida del Gobierno de ese objeto de amplísimo desprecio social que es Manuel Adorni ya consumada, la pregunta sobre el por qué del insólito sostén que le prestó Javier Milei durante 112 días muta a una nueva: ¿para qué?

Esa porfía se constatará de ahora en adelante como pura pérdida para el presidente de extrema derecha , desde su notoria falta de liderazgo político hasta la evidencia de sus carencias éticas, pasando por una larga lista de falencias.

Lo más flagrante que queda de los escándalos Adorni Propiedades y Adorni Travel es el vacío de conducción existente en el Gobierno, el que antes llenaba Santiago Caputo y hoy contiene, con lo que sabe y como puede, Karina Milei .

Respecto de las mentiras a repetición del exjefe de Gabinete y de sus explicaciones más recientes, en las que se reivindicó como un evasor de impuestos contumaz y un falseador malicioso de más de 20 declaraciones juradas , Milei insistió, por última vez el viernes en una defensa pública.

En una entrevista que dio en España, dijo ese día que la explicación sobre el pendrive perdido, la herencia paterna y la extradordinaria inversión en criptomonedas eran "absolutamente plausibles". Yo creo en su honestidad, es un tipo honesto", añadió.

Sin embargo, el dique empezaba a ceder. "Lo va a determinar la Justicia, yo ni siquiera soy un tipo que entiende temas de derecho, (pero) si lo considera culpable, lo vuelo, lo eyecto de una patada", fingió rigor, conciente de que era imposible que eso ocurriera en un plazo breve.

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Esa referencia es importante toda vez que fue posterior a un jueves en el que, en la práctica, la suerte del delincuente confeso quedó echada. Fue cuando Patricia Bullrich decidió dejar sin efecto la reunión prevista en el Senado para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada por considerar que no había chances de que no derivara en la votación exitosa de una interpelación con miras a moción de censura.

La jefa del bloque de senadores oficialistas se lo hizo saber a la secretaria general de la Presidencia, cuya resistencia a soltar a uno de sus preferidos por fin cedió. Este, con todo, recuperando su vena sobradora, desafió con un posteo en el que se declaraba plenamente dispuesto a dar explicaciones en la Cámara Alta. Fue otro mal cálculo.

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El emprendimiento Milei Hermanos entendió –primero la socia, luego el socio, vale resaltar– que esa votación sería un desastre y que sembraría dudas graves en el Círculo Rojo sobre las condiciones de gobernabilidad, la relación con los aliados legislativos, la institucionalidad y el propio proyecto de reelección.

Entonces, fin.

¿Nace un electrón libre?

La parábola de la defensa oficial de Adorni incluyó fotos con funcionarios y legisladores a diestra y siniestra, posteos tan elogiosos como falaces, la concurrencia de Milei y su gabinete a sostenerlo en modo barra brava cuandio dio su último informe de gestión en la Cámara de Diputados y mil gestos más.

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Tal como se la planteó y dado el desenlace, hay que hablar de una ruidosa derrota política para Javier y Karina Milei. La del primero surge de haberse mantenido en el barco hasta cuando su hermana se había bajado; la de la segunda, del hecho de que el eyectado era alguien muy propio.

En esa comparación de derrotas relativas, Santiago Caputo venció a Karina Milei, dado que él y su trolera desde hace tiempo le habían sacado el cuerpo a la defensa de lo indefendible. Sin embargo, eso es sutil y de consumo interno: hacia afuera perdieron todos porque el que perdió fue el proyecto, que quedó desnudo en su venalidad y en su internismo autodestructivo.

Adorni, que en su desesperación no se dio cuenta de que dejaba todos los dedos marcados al apretar al contratista que le remodeló su casa de Indio Cua, Matías Tabar, lo que podría y, por lo pronto, debería generarle una orden de prisión preventiva por obstrucción de justicia.

¿Enfrentará ahora la sociedad Milei Hermanos el riesgo de un electrón libre después de todo lo que le ha costado contener a Diego Spagnuolo?

Un naufragio comunicacional

Una vez más, el Gobierno hace encallar su narrativa en el descalce con la realidad. Este rasgo peligroso para cualquier proyecto político, pero especialmente para uno que descansa tanto en la comunicación– volvió a emerger el sábado de renuncia.

Eso no es sólo así porque, a espaldas de lo que indica la evidencia, se pretendió esconder el caso en medio de la euforia Mundial de Argentina-Jordania. Lo mismo había pasado cuando Adorni presentó el dibujo de su declaración jurada justo cuando el torneo comenzaba. No. No funciona así.

Los posteos de rigor resultaron hilarantes. En su despedida, el defenestrado no sólo se victimizó, sino que dejó varios pasajes de antología sobre lo que no hay que hacer en comunicación de crisis. Y pensar que se lo celebraba como vocero…

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En ella, mintió al hablar de su larga vocación por salir del Gobierno. Al contrario, el hombre se aferró a sus cargos y a la protección que, presumía, estos le otorgarían.

que, presumía, estos le otorgarían. Además, hizo un listado de acusaciones que asegura infundadas. "No pienses en un elefante"…

que asegura infundadas. "No pienses en un elefante"… Asimismo, agradeció a sus "equipos de trabajo" por "haberlo dado todo". Todo, hasta las tarjetas de crédito para que se comprara pantallas y proyectores de gamer, podría pensarse.

para que se comprara pantallas y proyectores de gamer, podría pensarse. Casi al final, agradeció a "todos los que me apoyaron dentro y fuera del Gobierno" . La verdad es que casi todos lo detestaban y que casi nadie lo respaldó por libre voluntad.

. La verdad es que casi todos lo detestaban y que casi nadie lo respaldó por libre voluntad. Por último, se declaró con la "consciencia tranquila" y firme en sus "convicciones". Bueno.

Adorni dejará su silla en el Directorio de YPF, la que, ya sin cargo, le habría permitido empezar a cobrar un salario de 93 millones de pesos mensuales. "Ya está afuera, ya dijo que se va también. No hay discusión ahí", confirmó el jefe Estado anoche en La Nación +.

En tanto, también desopilante, la hermana presidencial lo despidió elogiando su "incansable trabajo" –¡no digas "deslomarse"!–, hablando de su "integridad" y ponderando la "marca enorme" que dejó en el proyecto.

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Un plato.

El teorema de Diana Mondino

¿Y Javier Milei, a todo esto? En lo más personal, se quiere decir. ¿Adorni le mintió, como se dice hoy?

Es posible, pero un presidente que se precie de tal no puede alegar estupidez, falta de criterio propio o ignorancia de la realidad en su defensa. Cualquiera de esas opciones lo pone en el lugar de lo dicho por Diana Mondino, para entonces defenestrada por esa máquina de producir enemigos que es La Libertad Avanza. "Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o era una especie de corrupto. Vos elegís, yo no sé", declaró en una entrevista con Al Jazeera en inglés sobre el Libragate.

Sin el exjefe de Gabinete, exvocero y ex número puesto como candidato a jefe de Gobierno porteño arrastrando marcas, ¿volverán las preguntas sin respuesta sobre el desvío de la plata de las personas con discapacidad, del "tres por ciento para Karina" y, aun peor, del caso $LIBRA, apenas adormecido por la predisposición servicial del fiscal Eduardo Taiano y del juez Marcelo Martínez de Giorgi?

Adorni es Milei

Varios interesantes análisis dominicales vincularon todo este episodio, su extensión y su desenlace con un presunto peligro para el plan de reelección. Respetuosamente, cabe discrepar. Las últimas encuestas y, sobre todo, el Índice de Confianza en el Gobierno, difundido por la Universidad Torcuato Di Tella, arrojan un repunte del respaldo social al Presidente este mes, lo que por el momento pone fin a una racha negativa.

Mientras Milei represente mejor que nadie el piso del voto antiperonista del 40%, el proyecto de reelección seguirá siendo, cuando menos, competitivo.

¿La sociedad, concebida como un promedio, es tolerante con la corrupción? Probablemente así sea debido a la larga primacía de las penurias económicas.

Por otro lado, el Milei realmente existente, el defensor de los evasores y fugadores "héroes", y el apologista de delincuentes evidentes o confesos podría ser una decepción solamente para el sector que, en base al commodity del odio al kirchnerismo, se permitió alguna vez comprarse un buzón.

images Manuel Adorni, José Luis Espert, Javier Milei, Karina Milei y un enchufe: postal de los anarcocapitalistas en el Estado.

Al final, ¿qué explica el ahínco con el que el jefe de Estado defiende todavía a José Luis Espert, además de a Adorni? ¿La lealtad? Vamos… Milei es el mismo mandatario que arrojó por la ventana, sin inmutarse, a gente que le resultaba mucho más entrañable, como Nicolás Posse.

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La explicación ha de ser otra.

Rupturas peligrosas

La mención de Posse genera un recuerdo sugestivo: el cargo más inestable una verdaera silla eléctrica en el Gobierno de Milei, ha sido, justamente la Jefatura de Gabinete.

Por allí pasaron aquel, Guillermo Francos –otro premiado en YPF–, Adorni y, desde anoche ya oficializado, el político profesional Diego Santilli. Cuatro en dos poco más de años y medio.

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Es evidente que la conducción de la administración general del Gobierno se hace más compleja conforme el funcionario en cuestión orbita más cerca de Milei Hermanos, y que en ese sistema solar rige un agujero negro de conducción.

Otras de las pérdidas notables que el caso Adorni supuso para el oficialismo fueron la paralización de la gestión, la devaluación de la imagen de ministros obsecuentes y dispuestos a aplaudir a cualquier mamarracho y la crisis desatada en el Congreso con la rebelión de opoficialistas más dispuestos a la cobardía que a otra cosa. Habrá que recordar el modo en que la bancada de diputados de LLA gritó a voz en cuello la semana pasada "¡Adorni no se va!". Bueno, se fue.

Ahora que el opoficialismo descubrió, con los pedidos de interpelación y de moción de censura, su capacidad de chantaje, es posible que toda negociación en el Congreso resulte más onerosa, sea lo que sea que eso signifique.

Asimismo, Milei deberá contar en su debe algunas rupturas difíciles de revertir. Unas personales y al parecer sin retorno, como la que supuso la rebelión de Patricia Bullrich, que le disputa a Karina M. nada menos que el control de los senadores oficialistas. ¿Habrá allí un peligroso ensayo de alternativa electoral bajo el paraguas de algún segmento del Círculo Rojo?

Rupturas peligrosas (parte dos)

Otros quiebres, en tanto, son de conjunto, como la independencia que ensayó el PRO, aunque sea entre marchas y contramarchas.

Mauricio Macri fue y vino, aunque al final resultó uno de los que, desde el Congreso, le dio la estocada final al evasor. Sin embargo, ese zigzag también le resultó costoso y desdibujó el pretendido perfil de garantía del ajuste con rostro republicano y, se presume, al menos menos deshonesto.

Eso no fue sólo crítica de analistas. Como caso testigo, Esteban Bullrich, con la carga simbólica que tiene en el espacio, provocó con una dolorida carta de renuncia un cimbronazo interno al denunciar esas movidas destinadas a darle tiempo a Milei.

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No se puede afirmar que esa rebeldía otoñal sea el prepludio del "próximo paso", esto es de un reto electoral abierto, o, en cambio, de un amague para finalmente negociar alianzas –y blindajes– en territorios macristas como la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y alguno más.

Con todo, esa ebullición interna podría condicionar los planes del ingeniero: si el ala adversa a la fusión no deja de regenerarse en el PRO, acaso evitar la independencia le resulte más costoso o, en su defecto, eso suponga que llegará a los momentos decisivos con menos qué venderles a sus potenciales socios ultras.

¿Un mensaje de la famiglia judicial?

Otra ruptura que el Gobierno debería mirar con lupa es la de un sector de la Justicia federal que se independizó en esos 112 días de viacrucis.

El fiscal Gerardo Pollicita –con la venia del indescifrable Ariel Lijo, que gambetea para los dos costados– puso a Adorni bajo un escrutinio que, acaso, pocos funcionarios podrían sortear con éxito.

¿Hubo ensañamiento o, como se dice, "justicia selectiva", algo tantas veces sufrido y denunciado por acusados peronistas? Claro que sí, lo cual no reduce en lo más mínimo las responsabilidades que le caben al inminente reo. Lo políticamente relevante es qué mano poderosa, qué vértice del Círculo Rojo, activó esas palancas y con qué mensaje sobre vulnerabilidades futuras.

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Con el fichaje de Juan Bautista Mahiques y sus cientos de promociones y nombramientos en el Poder Judicial, el Gobierno ha pretendido adueñarse de ese tramo de "la casta".

Lo que nunca quedó claro, y hoy cabe poner en duda más que nunca, fue quién coloniza a quién: si el mileísmo a la judicatura o esta al mileísmo.

Que tengas un muy buen día. Hasta mañana.