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ELECCIONES 2027

Las mujeres del peronismo, juntas en un homenaje a Eva Perón

Victoria Tolosa Paz, Paula Penacca y Malena Galmarini encabezaron un encuentro por los 75 años del voto femenino. Contracumbre de la mesa de "los cabezones".

Por Letra P | Periodismo Político
Victoria Tolosa Paz, Malena Galmarini y Paula Penacca, juntas en el encuentro de mujeres del peronismo.&nbsp;

Victoria Tolosa Paz, Malena Galmarini y Paula Penacca, juntas en el encuentro de mujeres del peronismo. 

A 75 años del primer voto femenino en una elección nacional, mujeres de distintas tribus del peronismo, encabezadas por Victoria Tolosa Paz, Malena Galmarini y Paula Penacca, se unieron este viernes en un encuentro para reivindicar el legado de Eva Perón y reconocer a las protagonistas de las conquistas que ampliaron los derechos y la representación política.

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Letra P | Francisco Basualdo
Francisco Basualdo

"Ineludibles" fue el nombre del encuentro que se celebró en el Espacio Cultural UOCRA de la Ciudad de Buenos Aires, donde se celebró una de las conquistas más trascendentes de nuestra historia democrática: el 11 de noviembre de 1951, cuando casi cuatro millones de mujeres argentinas participaron por primera vez en una elección nacional, ejerciendo su derecho a elegir y ser elegidas.

El evento contó con la presencia de las diputadas nacionales Tolosa Paz, Penacca, Kelly Olmos, Sabrina Selva y Cecilia Moreau, la senadora provincial Galmarini, la jefa comunal de Quilmes, Eva Mieri, y dirigentes políticas, sindicales y sociales, el encuentro reivindicó especialmente a las mujeres que hicieron posibles estas conquistas y reafirmó la importancia de su protagonismo en los espacios de representación y decisión.

Durante la jornada se proyectó Noble Igualdad, el documental de Carolina Graccey que recupera la historia de la Ley de Cupo Femenino, sancionada en 1991, y la lucha de mujeres de distintas pertenencias partidarias que construyeron los acuerdos necesarios para hacer realidad aquella conquista. En ese marco, fueron distinguidas las exlegisladoras Marcela Durrieu, Juliana Marino, Liliana Gurdulich y Norma Allegrone. También se reconoció el aporte de Virginia Franganillo y Silvia Gallego, quienes no pudieron estar presentes. Asimismo, Carolina Graccey recibió una distinción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por la realización del documental, a iniciativa del diputado Luis Basterra.

La contracumbre femenina del peronismo

El encuentro de mujeres tiene como trasfondo el enojo que las dirigentes del peronismo expresaron ante las reuniones de la mesa de conducción del espacio que protagonizaron los hombres, sin ninguna presencia femenina. La última fue el 22 de octubre, en la Casa de la Pampa, donde se reunieron Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, gobernadores y jefes de bloque, todos varones. La anterior había sido en el hotel Emperador, en agosto.

Las críticas de las mujeres del partido no se hicieron esperar. "Un peronismo sin mujeres es un peronismo sin pueblo", dijo entonces Tolosa Paz. Galmarini abonó: "No nos quedemos calladas". Este viernes, avanzaron con una reunión que congregó a las mujeres de distintos espacios, que coincidieron en la necesidad de "defender esos derechos, fortalecer la unidad y la organización para enfrentar las políticas de ajuste y construir una democracia plena".

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