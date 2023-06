MINUTO A MINUTO | UP

La resolución no está firme: el fiscal Álvaro Garganta y la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires (en manos del abogado radical Hernán Gómez ) están en plazo para apelar la medida.

https://twitter.com/SergioMassa/status/1674461789667426304 Me reuní con el embajador @DanielScioli para potenciar las relaciones diplomáticas bilaterales que, por más de 200 años, unen a Argentina y a Brasil económica y culturalmente.

Gracias Daniel por comprometerte y trabajar por la unidad.



Avanzamos en el fortalecimiento de los… pic.twitter.com/Mog9nRA9jY — Sergio Massa (@SergioMassa) June 29, 2023

La causa se inició el 3 de junio de 2016, cuando la entonces diputada Carrió presentó formalmente la denuncia ante la Fiscalía General de La Plata. El escrito fue remitido al fiscal Garganta. Tras varios tramos de la investigación, se dio por terminada y otros desdoblamientos fueron archivados. Esta medida implica que, si aparecen nuevas evidencias, se podrá revertir, es decir, dictar la reapertura para seguir adelante con la instrucción de expediente.

GPS DEL EXPEDIENTE

La causa no está cerrada definitivamente. Según la documentación oficial a la que accedió este medio, la investigación penal preparatoria tramita bajo el número 06-00-020688-16/00. Pero se realizaron ocho desdoblamientos:

ABSA Loterías y Casinos (archivado) Puerto La Plata (archivado) IOMA Jefatura de Gabinete Obra pública Secretaría General (archivado) Dirección General de Educación y Cultura (archivado)

En la resolución del 17 de mayo pasado, el juez Crispo informó que tratará cada uno de los alcances con requerimiento de juicio por separado (ABSA, IOMA, Jefatura de Gabinete y obra pública) “circunscribiendo la evaluación y valoración de lo solicitado a la parte pertinente de cada uno de ellos”.

La hipótesis del fiscal tiene algunas zonas grises. Dijo que no pudo establecer “ni cómo, ni dónde el exgobernador” habría influido sobre sus colaboradores para que delinquieran. “Si bien puede establecerse cuándo (entre los años 2011 a 2015), no puede esta instrucción probar si la determinación se produjo por medio de una charla personal, a través de un chat de WhatsApp y/o Telegram, en el interior de una oficina y/o tomando un café en un bar”, admitió, pero se apoyó en “prueba indiciaria”. Esa evidencia de indicios debe generar certeza en la magistratura (juez de Garantías y camaristas) que deben resolver antes que el caso sea llevado a juicio o no. Pero para la etapa de debate oral falta que corra mucha agua debajo de los puentes judiciales.