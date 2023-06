La charla Cristina-Scioli y un reencuentro en agenda

“En 30 años de carrera política nunca me pasó algo así”, dijo Scioli, del otro lado de la línea. Cristina reveló parte de la conversación este lunes, sentada al lado del Massa, el precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP). Contó que había tenido “una charla excelente” con el exgobernador, con quien la unió “una relación de respeto mutuo desde siempre”.

“Algunas de las cosas que me dijo salieron publicadas hoy en algunos diarios, así que me voy a obviar la tarea de contarles”, agregó Cristina. Sin entrar en detalles, la vicepresidenta hizo referencia al relato que el propio Scioli le hizo por teléfono sobre la cena que se celebró en su casa el jueves por la noche, después de su acto de lanzamiento en el Teatro ND Ateneo. El evento contó con la presencia del canciller Santiago Cafiero , la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y su marido, Enrique “Pepe” Albistur, que habían estado en el acto, y el presidente Alberto Fernández , que se sumó solo a la cena. El embajador en Brasil le contó a Cristina que, durante el encuentro, los comensales le insistieron varias veces en que la vicepresidenta lo llamaría en algún momento para pedirle que bajara su candidatura.

“No la atiendas”, le dijeron. “Pero yo sabía que no me ibas a llamar. Nos conocemos hace muchos años”, respondió Scioli. Cristina lo confirmó esta tarde en el acto en Aeroparque. “Algunos me sugerían que le hablara a Daniel Scioli para que… Miren, ni con una 45 en la cabeza me hacían hablarle a nadie ni para subir, ni para bajar, ni para acá, ni para allá. Yo respeto profundamente las decisiones de cada persona, no se le puede obligar a la gente a hacer algo que no quiere”, dijo la vicepresidenta.