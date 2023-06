Por la oficina de la exjefa de Estado ya habían pasado temprano el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , y De Pedro , candidato a senador nacional. Massa se sumó después y si bien no reveló el contenido de la reunión, se descuenta que fue parte de la coordinación de la campaña electoral.

Cristina sí informó el resultado de su reunión con Scioli a través de sus redes. "Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más. Y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa y el ministro de Economía. Lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil", anunció.