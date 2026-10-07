Rosario: el jury a Gastón Salmain entra en fase decisiva y pone en juego su futuro

Santa Fe: el jury a Gastón Salmain entra en fase decisiva y pone en juego su futuro en la Justicia Federal

El jury contra el suspendido juez federal de Santa Fe , Gastón Salmain , entró este miércoles en su segunda jornada con nuevos testigos. El Consejo de la Magistratura busca determinar si incurrió en mal desempeño y conserva las condiciones para seguir al frente del Juzgado Federal N°1 de Rosario .

La pregunta que intenta responder el Jurado no tiene que ver con definir si Salmain cometió delitos, sino solamente evaluar si todavía reúne la idoneidad necesaria para continuar en el cargo.

“Lo que está en juego no es la libertad de una persona sino su aptitud para esta función”, resumió la consejera Jimena de la Torre , una de las acusadoras.

El proceso oral y público comenzó este martes en la sala de audiencias del Jurado de Enjuiciamiento, en la Ciudad de Buenos Aires, y continúa este miércoles con la producción de prueba. Salmain está suspendido desde junio, cuando el Consejo resolvió por unanimidad abrir el procedimiento de remoción y designó como acusadores a Diego Barroetaveña, De la Torre y Luis Juez .

Sobre la mesa hay dos hechos. El primero apunta a su actuación en un expediente que habilitó a un fideicomiso a comprar dólares al cambio oficial durante el cepo y derivó en una investigación por una presunta coima. El segundo se remonta a 2002 y cuestiona que Salmain no informara, cuando concursó para juez, que había sido cesanteado del Poder Judicial.

Los dólares y la presunta coima

El primer cargo está vinculado con una operación cambiaria iniciada a fines de 2023. Ese año, un fideicomiso presentó un amparo para conseguir autorización judicial para acceder al mercado oficial, comprar hasta 10 millones de dólares y transferirlos al exterior para cancelar una deuda.

La acusación sostiene que el titular del Juzgado Federal N°1 direccionó ese expediente para favorecer la operación y que, a cambio, se pactó un retorno equivalente al 10% de la diferencia entre el dólar oficial y el blue. Esa suma fue estimada entonces en unos 200.000 dólares.

La segunda jornada del jury contra Gastón Salmain continuó este miércoles.

Al abrir el debate, Barroetaveña anticipó que la acusación buscará reconstruir toda esa secuencia. “Las evidencias permitirán desarrollar cómo fue el trámite, cómo fue la competencia y cuál fue la intervención del juez Salmain”, sostuvo. Uno de los puntos bajo la lupa es qué hizo después de que el Banco Central objetara la operación.

La defensa niega de plano la maniobra. Yamil Castro Bianchi adelantó que intentará demostrar que su defendido ni siquiera conocía al empresario que lo incriminó. “La acusación no va a poder probar nada”, lanzó, y aseguró que empleados judiciales declararán que ese hombre nunca ingresó al juzgado.

José Manuel Ubeira, en tanto, trazó además un paralelo con la causa Cuadernos por lo que definió como un uso espurio de los arrepentidos. Sostuvo que el empresario fue presionado por otras causas hasta que “entregó un juez” y vinculó el expediente con una disputa de poder dentro de la Justicia nacional entre Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

El antecedente que Salmain no contó y el “no recuerdo”

El segundo frente es más antiguo y tiene una fuerte base documental. Cuando todavía era empleado judicial, en 2002, Salmain fue denunciado por su participación en un intento de alterar la asignación de expedientes previsionales al juzgado en el que trabajaba. La Corte Suprema terminó disponiendo su cesantía por unanimidad. Años después, cuando concursó para convertirse en juez, no consignó aquel antecedente.

“Al doctor Salmain no se lo acusa por lo que pasó. Se lo acusa de haber callado ante los que debíamos evaluar su idoneidad”, marcó De la Torre durante la apertura del jury. Para la consejera, “cuando eso no pasa, se rompe la confianza”.

Ese tramo dejó uno de los momentos más tensos de la primera jornada. Salmain reconoció que no había consignado aquel paso por el Poder Judicial porque “no le sumaba puntos”. Cuando le preguntaron cuál había sido el motivo de su cesantía, respondió: “No recuerdo”.

El Jurado de Enjuiciamiento que analiza la continuidad de Gastón Salmain durante una de las audiencias del jury.

La defensa plantea otra lectura. Castro Bianchi sostuvo que Salmain había renunciado antes de que la Corte formalizara su cesantía y afirmó que el mecanismo de inscripción a los concursos no le permitía incorporar ese antecedente. “Declararon cesante a alguien que ya había cesado”, resumió.

El acusado también intentó mostrar que el criterio aplicado en su caso no fue utilizado para otros postulantes. Como ejemplo mencionó al recientemente designado camarista de la Seguridad Social Fernando Strasser, quien, según afirmó, concursó sin informar dos sanciones disciplinarias de más de diez años de antigüedad. “No uso estos ejemplos para que juzguen a un tercero, sino para demostrar que en el propio reglamento pusieron diez años”, sostuvo.

Fue entonces cuando Luis Juez endureció la acusación. “Tendría que estar esperando este juicio en la cárcel de Coronda”, disparó el senador. Después recordó que sobre Salmain pesa una prisión preventiva y agregó: “Si no fuera juez, si fuera un ciudadano común, su situación procesal sería esta”.

El jury sigue con testigos y apunta a una definición rápida

Salmain cerró su intervención dando vuelta el planteo. Denunció que el procedimiento avanzó con una velocidad inédita y habló de un jury meteórico. “Esto no fue porque sí. Esto es porque les pasa el tiempo y se les cae la causa penal”, sostuvo. Después afirmó que se llegó al juicio político “con operaciones, con mentiras, con falsos arrepentidos” y aseguró que “no existe una sola prueba” contra él.

La acusación rechaza que el caso dependa de lo que suceda en los expedientes penales. De la Torre volvió a plantearlo este miércoles: “Estamos evaluando si el doctor Salmain mantiene ese voto de confianza pública que requieren los jueces federales para poder ejercer”.

La consejera también apuntó hacia el interior de la Justicia Federal de Rosario y habló del “estruendoso silencio” de buena parte del fuero frente al caso. El proceso se desarrolla, además, mientras la estructura judicial federal santafesina atraviesa una etapa de recambio y cobertura de vacantes.

Después de las exposiciones, el jury entró en la etapa testimonial. Los primeros testigos comenzaron a pasar el martes y las declaraciones continuaron este miércoles. Durante la segunda jornada, parte de la audiencia se desarrolló bajo reserva mientras avanzaba la recepción de testimonios.

Los acusadores pretenden terminar esa etapa y llegar a los alegatos durante la próxima semana. Después quedará en manos de los siete integrantes del Jurado decidir si Salmain vuelve a su despacho o es removido. “En principio, antes de fin de mes, esperemos tener ya una resolución”, anticipó De la Torre.