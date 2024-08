La Casa Rosada descarta la posibilidad de indultar a los represores condenados

La propuesta de liberar a genocidas de Addala difiere no sólo del jefe de Estado, como contestó la Casa Rosada ante la consulta de Letra P, sino también de Villarruel, impulsora de una agenda revisionista con la teoría de los dos demonios. "No lo estamos analizando como indulto o amnistía. Sí creo que la ley penal no se puede aplicar retroactivamente y esto ha pasado en estos juicios. Esto es algo que es grave porque afecta no solo las garantías constitucionales de aquel que está en estos juicios sino de todos nosotros”, dijo a mediados de agosto del 2023.