El TOF N°2 falló a favor de Bento y no pasará información de la causa penal al Jury

El 17 de julio, el tribunal que lleva adelante el Jury había pedido cruzar pruebas con las del TOF N°2, compuesto por las juezas Gretell Diamante , Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra , para alimentar su acusación. Sin embargo, la defensa de Bento encabezada por el abogado Mariano Fragueiro reclamó que se incurría en doble juzgamiento. "El jury de enjuiciamiento no es un juicio penal", apuntó la defensa.

Conforme a lo que estipula el artículo 204 del Código Procesal Penal a ninguna persona que no sea parte en el proceso penal se le puede dar acceso al expediente. De hecho, es una de las razones por las que está imputado Bento: se lo acusa de haber violado ese artículo cuando pidió un informe de migraciones. En este caso, la defensa del magistrado señaló que el presidente del Jury, Javier de la Fuente , incurriría en un hecho análogo al que juzga.

De esta forma, la justicia de Mendoza advirtió el error en que habían incurrido y no hizo lugar al pedido del jury porque no es parte del proceso penal que lleva adelante el TOF N°2. La decisión también impidió que se violara una doble jurisdicción, ya que no tiene que investigar la causa penal, sino que tiene que abocarse a ver si hubo mal desempeño.