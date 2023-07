Juicio a la Corte: Maqueda no fue a declarar y el Frente de Todos lo acusará por mal desempeño

Maqueda tenía un plazo de 15 días hábiles para responder a la citación que vencía este jueves y el reglamento de la comisión le permitía hacer un descargo por escrito. Pero el cortesano optó por ignorar por completo la requisitoria, que no es más que una opción que se le da a un acusado para su defensa en la etapa preliminar al juicio político. “Habida cuenta que la no presentación no obsta a que se continúe el procedimiento, vamos a elaborar la acusación correspondiente por los cargos de mal desempeño”, anunció la presidenta de la comisión, la diputada del oficialismo Carolina Gaillard.