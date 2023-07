Juicio a la Corte: piden la huella de voz de D'Alessandro por la filtración de sus chat

Las pruebas

Para corroborar la veracidad de los chats, Tailhade solicitó que se tome "una huella biométrica de voz" de D'Alessandro, "por ser de interés a probar actos de corrupción, tráfico de influencias y redacción de autos procesales y sentencias 'a medida'". Según explicó el diputado, para el oficialismo los chat son una prueba más, pero necesitan comprobar su verosimilitud porque ninguno de los implicados fue a la justicia a desconocerlos. Sólo es posible con un peritaje.

"Hay que cotejarlo con un indubitable, que es la voz de Marcelo D'Alessandro. Podemos cotejarla con fuentes públicas, reportajes televisivos. Propongo que la Policía Federal sea la encargada", sugirió el diputado. El oficialista planteó, además, que los efectivos de la policía científica deberían estar presentes cuando D'Alessandro asista a la Comisión. Sería citado después de las vacaciones de invierno.

El diputado Juan López, de la Coalición Cívica, consideró que los chats filtrados no pueden ser prueba y esa posición no variará si se hace una huella de voz. Para fundamentarlo, citó argumentos usados por diputados kirchneristas hace cuatro años para oponerse a ley del arrepentido.

En cuanto a Frigerio, en la presentación leída por Tailhade no se propone su citación, sino que se incorpora el video de 2016 en el que el por entonces ministro del Interior reconocía que el decreto de Mauricio Macri -que aumentó el porcentaje de coparticipación a la Ciudad de 1,75% a 3,75%- no había tenido como referencia el costo de la transferencia de la Policía.

Se trata del origen del conflicto, que se agravó en 2020, cuando el Congreso sancionó una ley para quitarle ese aumento de coparticipación (que había sido ratificado en un pacto fiscal) y sustituirlo por los fondos que consideraron necesarios para financiar la policía.

El diputado oficialista Marcelo Casaretto pidió citar a Frigerio para dar explicaciones. Su planteo no es casual: el ex ministro del Interior es precandidato a gobernador de Entre Ríos por Juntos por el Cambio, donde deberá afrontar elecciones primarias y generales en simultáneo con la Nación. López reconoció que no es amigo ni defensor de Frigerio, pero denunció que quieren "acorralarlo y hostigarlo". Logró protegerlo, porque la presidenta de la comisión, la oficialista Carolina Gaillard, también entrerriana, propuso citarlo después de las elecciones para evitar especulaciones.

Encontró respaldo en el oficialista Leopoldo Moreau. "Creo que hay que evitar todo tipo de suspicacias”, planteó. Casaretto no ocultó su molestia con sus compañeros. "¡Elecciones hay todo el tiempo!", replicó. La fecha no quedó definida.

Los testimonios

La investigación sobre la causa coparticipación se inició con dos testigos: el subprocurador del Tesoro Horacio Diez; y el titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Joaquín Alperovich. Se esperaba la presencia del fiscal de Estado de Formosa, Stella Maris Zabala; y de su par de Santa Cruz Fernando Pablo Tanarro. Expondrán el martes a las 11.

Diez, que también trabajó en procuración del Estado durante el gobierno de Macri, lo acusó de haber realizado el traspaso a la Ciudad de la policía sin estimación de costo, con un incremento de la coparticipación definido de forma discrecional.

"No va a encontrar ninguna referencia de esa suba de 1,4 a 3,75 que tuviera correspondencia con el costo del servicio (de la policía). Tuve la posibilidad de revisar cada expediente y se utilizó un criterio bastante amplio", denunció. También acusó a la Corte de haber "prejuzgado" con la cautelar, que no resolvió la cuestión de fondo sobre el litigio por la coparticipación. "Fijó un porcentaje de fondos para la Ciudad y luego dijo que no afecta a las provincias, cuando de manera indirecta sí impacta. Después cita un acuerdo Nación-Provincias (en 2017), cuando había un monto definido por ley".

Le respondió Pablo Tonelli, del PRO. "Según la Corte, el gobierno nacional violó todas las reglas del federalismo de concertación. ¿Qué hizo entonces el gobierno nacional? ¿Incumplió la sentencia y la sigue incumpliendo?", se molestó.

Ante una pregunta de Tailhade, Diez negó que haya una ejecución de sentencia, porque la Corte está recusada y por lo tanto "no puede decidir nada". Revisó las últimas actuaciones y confirmó que no hay una orden de girar el dinero a la Ciudad. "No es cierto que no se puede transferir dinero con puntos de la coparticipación", dobló la apuesta Tonelli.

Alperovich confirmó que nunca fue consultado por la Corte sobre la causa coparticipación, aún cuando su oficina es la encargada de estudiar esos temas. Ya lo había confirmado por escrito y lo ratificó ante los diputados.

Los supremos tampoco le pidieron opinión sobre los costos que significan el traspaso de la Policía Federal de Nación a la Ciudad. "Sólo aportamos información al Ministerio de Seguridad”, se desentendió.