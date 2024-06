Jubilaciones: "Defenderé la caja a veto puro", avisó Javier Milei tras la aprobación en Diputados

Live Blog Post

Caputo agradeció "el apoyo de la gente" y advirtió que "para muchos la política es un negocio"

El ministro de Economía, Toto Caputo, participó del Latam Economic Forum 2024 y aseguró que el Gobierno está "más motivado que nunca, en un pico de motivación" y que la gente "constantemente" agradece su trabajo. Además, el funcionario advirtió que "entiende todas las actitudes que ve en el Congreso" porque "para muchos la política es un negocio".

"El apoyo y agradecimiento de la gente no voy a decir que es caviar, porque no me gusta, pero es milanesa con papas fritas", describió Caputo ante la audiencia presente este miércoles.