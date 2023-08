Tabla de posiciones: a quiénes van a votar los presidentes del fútbol

En algunos casos, lo del domingo es casi un voto cantado. En otros casos, un voto que se lo guardan incluso entre su círculo más cercano: posicionarse a veces puede causar efectos secundarios que no están dispuestos a protagonizar.

En San Lorenzo, el presidente Horacio Arreceygor, secretario general del Sindicato de Televisión (Satsaid), no oculta su apoyo a Massa: hace algunas semanas estuvo en el encuentro del precandidato de Unión por la Patria con las autoridades de la CGT en la sede de Azopardo 802.

El porteñismo y el cordobesismo

Massa se impone también en las presidencias de Argentinos Juniors, donde Cristian Malaspina no esconde su condición de peronista; y en la de Barracas Central, presidido por Matías Tapia, el hijo de Claudio “Chiqui” Tapia, a quien Massa llevó a varios actos para estañar la sociedad que se abrió después del Mundial de Qatar.

En Parque Patricios, donde se ubica la sede del gobierno porteño y el barrio por antonomasia de Huracán, la buena sintonía entre Rodríguez Larreta y el club quemero llegó hasta su presidente, David Garzón, quien votará a esa lista de JxC. En la patria quemera mencionan cierta afinidad ideológica, pero también la buena voluntad del gobierno porteño en, por ejemplo, extender el permiso de uso de los terrenos de La Quemita.

Otros de los votos que recogería JxC entre los dirigentes del fútbol, pero del lado de Bullrich, proviene de Córdoba: es Andrés Fassi, el presidente de Talleres al que en la AFA siempre observan con recelo por su militancia a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y sus asperezas con Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino. Antikirchnerista declarado, Fassi siempre se sintió cómodo dentro de los matices de Juntos por el Cambio. De hecho, su alter ego en la arena política es Gustavo Santos, ministro de Turismo de Macri (2015-2019) e integrante de la asamblea de representantes de Talleres. Por Santos, en octubre de 2022, Fassi y Macri tuvieron una reunión en España.

9-10-2022-fassi-y-santos-1433221.jpg El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, con el exministro de Turismo Gustavo Santes y el expresidente Mauricio Macri.

Luis “Luifa” Artime, presidente y goleador histórico de Belgrano, evita pronunciarse, aunque en el barrio Alberdi dan una pista: la pertenencia de muchas personas de su comisión directiva a la órbita de Juan Schiaretti, que en su momento apoyó la candidatura de Artime para vencer a Armando Pérez en las elecciones que se hicieron en medio de la pandemia. Si bien en la CD que encabeza Artime también hay presencia de JxC, quien más prevalece ahí es el secretario Alejandro Moyano, ex fiscal General de la Provincia durante los gobiernos de José de la Sota y Schiaretti.

Votos cantados y ocultos

Como pasa con Grindetti en Independiente, los votos de Mariano Cowen, el presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, como el de Ezequiel Melaraña, de Tigre, y el de Mario Leito, de Atlético Tucumán, son cantados. Cowen es funcionario del gobierno de Axel Kicillof (fue nombrado en 2022 presidente del Hipódromo de La Plata). Melaraña, además de amigo, integra el equipo de asesores de Massa. Y Leito es diputado nacional por lo que hasta hace poco se llamó Frente de Todos. No hay espacio para la duda.

cowen y kicilok.jpg Mariano Cowen, el presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, es funcionario de Axel Kicillof desde 2022

En donde sí se duda es en Newell’s. En medio del fuego cruzado de la violencia narco, que en el club rojinegro se tradujo en forma de bandera gigante en la despedida de Maxi Rodríguez, el presidente Ignacio Astore actúa del mismo modo en que actuó el intendente Pablo Javkin cuando fue a votar al club de sus amores en septiembre de 2021: sin explicitar a quién apoyaba.

Javkin y Astore tienen una relación de afecto, pero nadie conoce en profundidad hacia dónde direccionará eso a nivel nacional. Algo parecido sucede en Estudiantes con Martín Gorostegui, un presidente de bajísimo perfil que casi no da notas a medios. “En La Plata se lo ve más cercano al ala peronista, pero tampoco es que queda clara su inclinación”, sueltan en 1 y 57. A diferencia de Astore, Gonzalo Belloso, de Rosario Central, se mostró cercano al massismo, incluso con reuniones y fotos públicas con el ministro de Transporte, Diego Giuliano, del riñón massista.

Mientras que en Lanús, Luis María Chebel se saca fotos junto a su predecesor Nicolás Russo, ladero histórico de Massa y ahora precandidato a intendente por Unión por la Patria; en Banfield, Eduardo Spinosa, muestra una carta, pero no todas: reconoce que es amigo del candidato a intendente de Lomas de Zamora por UP, Federico Otermin, y del exintendente y funcionario bonaerense Martín Insaurralde, pero prefiere no dar pistas sobre sus preferencias a nivel provincial y nacional. ¿Cortará boleta? Es una posibilidad cierta, como todo lo que sucede en el complejo y fascinante mundo del fútbol argentino.