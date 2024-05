Elecciones 2024: quién es Abel Poza, el multidenunciado candidato del oficialismo en Huracán

Embed - El Clon de Duco on Instagram: "Este 2 de Junio, Huracán decide mucho más que un presidente. Somos un club de familias, CON HURACÁN NO. El 20% de los candidatos a Vocales a Dirección Directiva del Frente tienen causas por ROBO, LESIONES, HOMICIDIO AGRAVADO, AMENAZAS, DISPAROS DE ARMAS DE FUEGO, INTIMIDACIÓN PÚBLICA, etc. De los candidatos a asambleistas 3 tiene causas... HURACÁN NO PUEDE TENER A ESTOS DIRIGENTES! #huracán #huracan #afa #amenazas #comisiondirectiva #elecciones #futbol #pasionquemera"

