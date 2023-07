Guillermo Tofoni es uno de los tantísimos empresarios, ceos y gerentes que figuran en la lista de aportes para la campaña de Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio. El hombre al que durante años algunas personas definían como "el dueño de la Selección" por la exclusividad que tenía en la gestión y organización de los amistosos del equipo nacional, ahora no sólo se enfrenta a la AFA en los estrados judiciales: también lo hace de manera indirecta, o no tanto, con un tiro en el campo de juego electoral.

“¿Que Patricia me gusta? Sí, me encanta –le admite el empresario a Letra P–, pero no es la primera vez que lo hago. Me invitaron a cenas y almuerzos en Boca y en River por estas razones. Si mañana hace una Javier Milei, probablemente también me sume. Y si la hace Sergio Massa, lo pienso”.