Tapia federal: hasta dónde llega el colectivo electoral del señor AFA

Como pasa periódicamente desde que la Selección levantó la copa del mundo en Qatar, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, se convirtió en meme. No en un meme burlón, sino en uno reivindicatorio. Su aparición en el spot que promociona el inicio del Mundial Sub 20 en el país asoma como otra homologación de un Chiqui todopoderoso, convertido en el “mejor dirigente del mundo” según la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), y en un actor que despierta la aprobación de buena parte del mundo futbolero (y no tanto): desde hinchas hasta especialistas en publicidad y narrativas públicas.