Cuánto le costó al Gobierno tener una Scaloneta para Todos

Es paradójico, pero en Torneos –históricamente conocida como Torneos y Competencias, ahora abreviada como parte de la estrategia para dejar atrás la imagen asociada a la corrupción de la megacausa de Fifagate– tampoco quieren hablar del tema en on the record. Aunque off the record se filtran algunos estados de ánimo que también son indicios: lo que el lunes era una derrota, el martes se convirtió en una derrota que vendieron cara. Las muecas de satisfacción de la gerencia nunca se verán en las transmisiones deportivas.