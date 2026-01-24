Boca 2027: quién es Horacio Paolini, el empresario que busca lugar en el tablero electoral xeneize

Al calor de cierta fatiga que exhibe la gestión de Juan Román Riquelme en la presidencia de Boca , Horacio Paolini , empresario vinculado a Daniel Angelici y al macrismo porteño, trabaja para a elevar su perfil público con el horizonte en la próxima renovación de autoridades, prevista para diciembre de 2027.

Paolini es un hombre de fortuna, dato que, se sabe, cotiza alto en el universo de la dirigencia futbolera. Ceo de Corporación Paolini , es un peso pesado en el negocio de las grúas de gran porte con Escalum Logística , puso una pata en el rubro de la energía con HPaolini Energy y se dedica al control del ingreso de plagas y enfermedades con Draconis Ambiental , que opera en el Aeropuerto de Ezeiza.

No es el único interés de Paolini en el terreno aeroportuario. Con el viento de cola de la política de desregulación que empuja el gobierno de Javier Milei , consiguió el permiso para pisarle las rampas a Intercargo , la empresa que monopolizaba la asistencia en tierra a las aerolíneas.

Paolini es un habitué de la rosca xeneize y política. Fue vice segundo de la CD que comandaba El Tano Angelici y tiene vínculos aceitados con el macrismo porteño. Ahora que empezó a moverse, en las inmediaciones de la Bombonera hay quienes se preguntan si no será que Mauricio Macri asoma, ahora que empieza a sacarle el cuerpo a la política nacional .

Paolini tiene, entonces, dos activos de altísimo valor: plata y relaciones. Sin embargo y aunque se proclama candidato cada vez que se enciende un proceso electoral en el club de la ribera (Paolini Presidente, dicen en letras azules sobre amarillo oro los carteles que planta aquí y allá), lo que le falta es fama: su nombre no es popular entre los socios del Xeneize.

Paolini, rumbo a Boca 2027

La reciente apertura de cuentas en redes sociales con el usuario @paolinixeneize fue el primer indicio formal de que quiere levantar el perfil. "No fue una irrupción improvisada, sino un desembarco cuidado, con una identidad clara y un mensaje implícito de pertenencia. Boca no es solo un club: es una estructura de poder y quien decide exponerse sabe que automáticamente ingresa al radar político", cuenta una fuente al tanto de los movimientos del empresario.

paolini tw

Paolini envió un mensaje hacia adentro del mundo xeneize con una imagen difundida en redes sociales en la que aparece junto a Mario Pergolini, ex vicepresidente del club y figura abiertamente enfrentada a Riquelme. Aunque su peso específico en la interna boquense es relativo, el empresario y conductor "representa, para muchos socios y actores internos, una expresión clara del quiebre con el actual oficialismo y de una etapa inconclusa que dejó heridas abiertas. Mostrar ese vínculo es un gesto político", afirma la fuente.

Más: el empresario se mostró en Punta del Este, en modo distendido en la playa, con Diego y Yanina Latorre, una escena que buscó "reforzar la idea de amplitud y diálogo transversal", porque Gambetita "encarna una mirada crítica pero legitimada, lejos de las trincheras del oficialismo y la oposición dura", destacan en su entorno.

Paolini suma, según quienes lo acompañan en el proyecto, encuentros reservados con actuales y exdirigentes, exjugadores y figuras con peso simbólico en Boca que "observan con preocupación el rumbo de la gestión", señalan, sin dar nombres.

Un Boca sin Juan Román Riquelme

Paolini considera que la gestión de Riquelme, que "llegó con un capital simbólico enorme", atraviesa "una etapa de desgaste político", suele decir en esas reuniones. "A los vaivenes deportivos se le suma una conducción cada vez más cerrada, personalista y con dificultades para ampliar consensos, incluso dentro de su propio espacio. La épica ya no alcanza para ordenar y el descontento, silencioso pero persistente, empieza a filtrarse en sectores históricamente leales", evalúa.

El Plan Paolini Presidente, cuentan quienes lo conocen, contempla la siguiente secuencia: instalación de la figura, construcción de volumen y, finalmente, presentacón de la candidatura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paolinixeneize/status/2006382136291627508&partner=&hide_thread=false Vamos por un 2026 con nuevos proyectos y desafíos.



Buen cierre de año y gran comienzo del próximo para todos. En especial, para los que comparten la pasión — Horacio Juan Paolini (@paolinixeneize) December 31, 2025

"Lo que viene no se anuncia: se construye. Con planificación, constancia y profesionalismo", escribió el 31 de diciembre en un tuit que cerró anunciando sin anunciar: "Vamos por un 2026 con nuevos proyectos y desafíos".

¿Patricia Bullrich también juega?

Paolini no es el único enano que crece en el jardín de Riquelme. Montado sobre los problemas de un presidente urgido de logros deportivos grandes -se juega todo en la Copa Libertadores de este año- y sobre la ola violeta que inundó el país -Milei es un ferviente anti-Román que tacha al ídolo de kirchnerista-, Walter Klix sacudió el mundo político y futbolístico en mayo del año pasado, cuando denunció por "presunta asociación ilícita" al titular de la CD xeneize y saltó a escena con aspiraciones presidenciales, como ahora El Señor de las Grúas.

Klix es funcionario del Ministerio de Seguridad, por ese entonces al mando de Patricia Bullrich; se proclama soldado de Pato y trabajó en la campaña de Rogelio Frigerio para la gobernación de Entre Ríos. Una vida ligada al PRO.

¿La guerra fría -por momentos caliente- que Macri y Bullrich vienen librando en la cancha grande de la política tendrá una batalla en la Bombonera?