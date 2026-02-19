Empresas & negocios

Córdoba: Talleres apuesta al programa Jóvenes Promesas 2026 para ampliar su proyección internacional

El club que dirige Andrés Fassi reunió a ocho selecciones y atrajo a 80 reclutadores. Alta exposición y vínculos expuestos con el circuito global de scouting.

Por Letra P | Periodismo Político
Torneo Sub-17 de Jovenes Promesas en Talleres de Córdoba

Torneo Sub-17 de Jovenes Promesas en Talleres de Córdoba

Notas Relacionadas
El trabajo por aplicaciones crece en Córdoba
Ley Bullrich

Córdoba en el espejo de la reforma laboral: cuánto pesan la economía informal y las app en la provincia

Por 
Letra P | Soledad Huespe
Soledad Huespe

La competencia se jugó en dos escenarios de estándar internacional: el estadio La Boutique, en barrio Jardín Espinosa, y el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli (CARD), infraestructura central dentro del esquema del club cordobés.

Participaron ocho selecciones nacionales -Argentina, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Chile, Bolivia, Venezuela y Perú- junto a Athletico Paranaense y el anfitrión Talleres. El torneo funcionó como antesala del Sudamericano Sub-17 previsto para abril bajo el calendario de Conmebol y FIFA, pero también como vidriera para el ecosistema formativo albiazul.

Reclutas internacionales en Córdoba

El torneo convocó a más de 80 ojeadores de clubes europeos y referentes del scouting internacional. Entre ellos estuvieron Ferrán Cedrón, del FC Barcelona, y Enzo Del Llano, del FC Midtjylland de Dinamarca, quienes evaluaron en directo a futbolistas con proyección hacia ligas del exterior.

talleres torneo juvenil corodba
El Club Atl&eacute;tico Talleres de C&oacute;rdoba llevo adelante el evento J&oacute;venes Promesas que cont&oacute; con la presencia de reclutadores internacionales&nbsp;

El Club Atlético Talleres de Córdoba llevo adelante el evento Jóvenes Promesas que contó con la presencia de reclutadores internacionales

La presencia de visores no fue un dato lateral ya que el certamen se diseñó como punto de contacto entre el semillero sudamericano y los mercados de reclutamiento global.

Además del seguimiento presencial, la competencia contó con el respaldo de las plataformas Hudl y Wyscout, que permitieron cargar métricas de rendimiento y amplificar la circulación de datos de cada partido.

Formato de competencia e infraestructura

El torneo se organizó con una fase de grupos en dos zonas de cinco equipos. Cada conjunto disputó cuatro encuentros —tres dentro de su grupo y uno interzonal— y el sábado 14 se definieron todas las posiciones, con una final entre los líderes.

Embed

Los partidos se jugaron en dos tiempos de 40 minutos, con descanso de 15. Se habilitaron hasta siete sustituciones en tres ventanas y las listas incluyeron futbolistas nacidos en 2009 o después.

Dentro del club sostuvieron que la iniciativa se encuadra en una política deportiva que busca que sus juveniles acumulen entre 15 y 20 partidos internacionales por temporada, con la mira puesta en acelerar procesos de competencia.

Alcance y visibilidad del Club Atlético Talleres

Los encuentros disputados en La Boutique tuvieron acceso libre y gratuito. Los partidos destacados se transmitieron por TNT Sports y HBO en toda América Latina.

talleres sub 17
Participantes del evento que organiz&oacute; el club que dirige Andr&eacute;s Fassi

Participantes del evento que organizó el club que dirige Andrés Fassi

Además, el canal oficial de YouTube de Club Atlético Talleres ofreció cobertura de los partidos y las cuentas de @talleresformativas siguieron cada jornada. El club cerró así una semana que combinó competencia, exposición y vínculos con el circuito internacional de captación.

Temas
Notas Relacionadas
La producción agropecuaria y sus derivados con valor agregado, motor de la producción y desafío de logística en la Región Centro
Empresas & Negocios

Córdoba da vuelta su matriz económica: el agro desplazó a la industria y copó la torta exportadora en 2025

Con ventas por US$ 10.900 millones, la provincia profundizó su perfil primario. El maíz lidera las divisas y el complejo automotor pierde peso relativo.
ZF Argentina despedió a 43 trabajadores en San Francisco
ES LA ECONOMÍA REAL

La política económica de Milei golpea al este de Córdoba: más de 40 despidos y crisis de gigantes

La autopartista alemana ZF bajó contratos y abrió retiros voluntarios. Pauny redujo la producción. Kalikal, en proceso preventivo de crisis. Cómo está Arcor.

Las Más Leídas

Más Sobre Fútbol y Política

También te puede interesar

Javier Milei con los trabajadores de Tierra del Fuego, en plena crisis del empleo y la industria en todo el país
ES EL MODELO

Empleo y producción en crisis: suben las importaciones, cae la industria y crece el cierre de empresas

Por  Lorena Hak
Javier Milei, en Casa Rosada.
GUERRA A LA INDUSTRIA

La Casa Rosada acusa al dueño de FATE de "intentar desestabilizar" al Gobierno y activa el trollcenter

Por  Pablo Lapuente
Javier Madanes Quintanilla cerró FATE por la avalancha de importaciones de China.
ES EL MODELO

La lluvia de importaciones desde China aceleró la caída de FATE y la UIA saltó por Madanes

Por  Francisco Aristi
La planta de FATE en la provincia de Buenos Aires.
TRIBUNA LETRA P

FATE: cuando el ajuste perfora la rueda productiva de Argentina

Por  Mariano Herrera