Córdoba: Talleres apuesta al programa Jóvenes Promesas 2026 para ampliar su proyección internacional

El Club Atlético Talleres llevó adelante en Córdoba el Torneo Internacional Jóvenes Promesas 2026 , disputado entre el lunes 9 y el sábado 14 de febrero. El certamen Sub-17 reunió a diez equipos y consolidó una movida que excedió lo deportivo. La entidad dirigida por Andrés Fassi aprovechó el evento como plataforma de proyección institucional y posicionamiento regional.

La competencia se jugó en dos escenarios de estándar internacional: el estadio La Boutique , en barrio Jardín Espinosa, y el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli (CARD), infraestructura central dentro del esquema del club cordobés.

Participaron ocho selecciones nacionales - Argentina , Uruguay , Ecuador , Paraguay , Chile , Bolivia , Venezuela y Perú - junto a Athletico Paranaense y el anfitrión Talleres. El torneo funcionó como antesala del Sudamericano Sub-17 previsto para abril bajo el calendario de Conmebol y FIFA , pero también como vidriera para el ecosistema formativo albiazul.

El torneo convocó a más de 80 ojeadores de clubes europeos y referentes del scouting internacional. Entre ellos estuvieron Ferrán Cedrón , del FC Barcelona , y Enzo Del Llano , del FC Midtjylland de Dinamarca , quienes evaluaron en directo a futbolistas con proyección hacia ligas del exterior.

La presencia de visores no fue un dato lateral ya que el certamen se diseñó como punto de contacto entre el semillero sudamericano y los mercados de reclutamiento global.

El Club Atlético Talleres de Córdoba llevo adelante el evento Jóvenes Promesas que contó con la presencia de reclutadores internacionales

Además del seguimiento presencial, la competencia contó con el respaldo de las plataformas Hudl y Wyscout, que permitieron cargar métricas de rendimiento y amplificar la circulación de datos de cada partido.

Formato de competencia e infraestructura

El torneo se organizó con una fase de grupos en dos zonas de cinco equipos. Cada conjunto disputó cuatro encuentros —tres dentro de su grupo y uno interzonal— y el sábado 14 se definieron todas las posiciones, con una final entre los líderes.

Los partidos se jugaron en dos tiempos de 40 minutos, con descanso de 15. Se habilitaron hasta siete sustituciones en tres ventanas y las listas incluyeron futbolistas nacidos en 2009 o después.

Dentro del club sostuvieron que la iniciativa se encuadra en una política deportiva que busca que sus juveniles acumulen entre 15 y 20 partidos internacionales por temporada, con la mira puesta en acelerar procesos de competencia.

Alcance y visibilidad del Club Atlético Talleres

Los encuentros disputados en La Boutique tuvieron acceso libre y gratuito. Los partidos destacados se transmitieron por TNT Sports y HBO en toda América Latina.

talleres sub 17 Participantes del evento que organizó el club que dirige Andrés Fassi

Además, el canal oficial de YouTube de Club Atlético Talleres ofreció cobertura de los partidos y las cuentas de @talleresformativas siguieron cada jornada. El club cerró así una semana que combinó competencia, exposición y vínculos con el circuito internacional de captación.