Paraná: Rosario Romero pone en pausa la definición de su gabinete

Si bien la transición entre Gustavo Bordet y Rogelio Frigerio se lleva gran parte del protagonismo en Entre Ríos , no debe dejar de prestársele atención a la que realizan el intendente de Paraná , Adán Bahl , y su sucesora, Rosario Romero , ambos peronistas donde afloran tensiones para ocupar los principales cargos.

“Sin nombres hasta el 19”, apunta, lacónica, una fuente con acceso al primer círculo de confianza de los protagonistas. Esto es corroborado en distintos sectores que integrarán el futuro gobierno municipal. La idea es no generar interferencias en el proceso político antes del ballotage que decidirá el próximo gobierno de Argentina. Si bien no hay confirmada ninguna visita de Sergio Massa a la provincia, no quieren que nada meta ruido interno en una elección que todos entienden como trascendental.