A dos semanas para las elecciones generales, Paraná tuvo su debate de candidatos y candidata a la intendencia, que por una ordenanza de 2019 organiza la Defensoría del Pueblo. Los dos participantes sobre los que había mayores expectativas, porque son los que tienen las mayores posibilidades de acceder al poder de acuerdo al resultado de las PASO, casi no se cruzaron. La peronista Rosario Romero , de Más para Entre Ríos, y Emanuel Gainza , de Juntos por Entre Ríos, se aludieron mutuamente en sus intervenciones, pero el formato rígido imposibilitó cualquier intercambio directo.

Romero eligió a Gainza como adversario. “La ciudad no admite improvisaciones, los paranaenses no merecen improvisación. No se puede venir al municipio a estrenarse en la gestión. Hay que tener experiencia para gobernar la ciudad”. La referencia fue directa pero, en otro tramo de su participación, fue más direccionada aún. “No hay que confundir improvisación con cambio. Mucho de lo que se propone ya se hace”, dijo (en referencia a los otros candidatos también) y asestó un ataque más a Gainza al vincularlo con Mauricio Macri: “En otras oportunidades prometieron pobreza cero. Ahora prometen cosas que ya se hicieron”.