Entre Ríos: un exmassista y un caudillo de Diamante pelean por la banca de Stefanía Cora en la Legislatura

El dirigente de Nogoyá sostiene que “es una ley de interpretación” y que la paridad ya fue garantizada al conformar las listas. Argumenta que una vez que la voluntad popular se expresó, la paridad ya fue cumplida. Por lo tanto, sostiene, “no se puede vulnerar, modificar esa lista. El pueblo votó, y votó un orden. Una ley no puede ir en contra de eso”. En octubre de 2023 se eligieron 11 diputados por el bloque del PJ, Koch quedó en el lugar 12, del primer suplente. Desde allí, plantea su reclamo.

Lo técnico en el cuestionamiento es que la Ley de Paridad incluía una cláusula, según explicó una de las redactoras, la exvicegobernadora Laura Stratta , que fue eliminada con la Reforma Política sancionada en diciembre pasado. Esa cláusula transitoria imponía que el reemplazo por el mismo género se hacía efectivo, salvo en el caso en que no hubiera paridad en cantidad de varones y mujeres en los cuerpos colegiados como la Cámara de Diputados. “Esa cláusula transitoria se incluyó al momento de la redacción de la ley porque la composición era de 70/30. Hoy, sin esa cláusula transitoria vigente, lo único que rige es que cuando se produce una vacancia, debe asumir un suplente del mismo género”, detalló la presidenta de la bancada opositora.

El derrotero en la Justicia

A pesar de las explicaciones públicas que Stratta y otros especialistas hicieron en las últimas semanas, Koch presentó igual su reclamo ante el Tribunal Electoral de Entre Ríos. Letra P confirmó que la Justicia tiene diez días desde que el expediente se pone a despacho para resolver. Fuentes de ese órgano confirmaron a este medio que la Cámara de Diputados notificó al Tribunal de la renuncia de Cora a fin de que designe a su reemplazante y que, en simultáneo, ingresó el planteo de Koch.

Mientras tanto, el bloque del PJ deberá esperar para completar la bancada. Actualmente, sin Cora, son cinco mujeres y cinco varones. El planteo de Koch marca esta paridad y sostiene que con esta conformación la banca le corresponde a él.

“Es así que la lista 501 – MAS ENTRE RÍOS, cumplió con dicho requisito legal alternando en la lista de candidatos a diputados provinciales uno de cada género, siendo encabezada por una mujer. Por ello, al haber ingresado los primeros 11 candidatos de dicha lista, asumieron en su cargo como diputados provinciales seis mujeres y cinco varones, sin que ello implique la violación de las normas citadas precedentemente. Esta y no otra es la interpretación que corresponde al ejercicio de los derechos políticos en cuestión. La igualdad de género en el cuerpo legislativo cuya conformación es por elección popular (en el caso concreto Cámara de Diputados de la provincia) debe considerarse como un fin pero que no siempre estará dado en forma tal que su composición tiene que ser mitad varones y mitad mujeres, ya que no puede aplicarse en forma tal que afecte la libertad partidaria”, indica en uno de los párrafos del escrito presentado ante la Justicia.

Silvina Deccó, la reemplazante en Diputados

La dirigente del PJ de Diamante es número puesto para quedarse con el lugar en disputa en el bloque opositor. Integró la lista en el puesto 13. Es abogada, especializada en derecho de familia. Fue concejala en dos períodos y en la última gestión municipal de Juan Carlos Darrichón (2019-2023) estuvo a cargo de la Dirección de Desarrollo Humano.

Darrichón fue tres veces intendente y teje los hilos de la política diamantina desde hace años. En la última contienda electoral intentó una nueva reelección bajo el sello del PJ que terminó judicializada. Aunque el Tribunal Electoral se la autorizó, perdió la ciudad a manos de Juntos por Entre Ríos.

image.png Silvina Deccó es la dirigente del PJ de Diamante que podría asumir en la Cámara de Diputados de Entre Ríos en reemplazo de Stefanía Cora. El bloque "bendijo" su incorporación. El Tribunal Electoral resuelve ante el planteo de Daniel Koch.

El flirteo de Koch: de Sergio Massa a Daniel Scioli, pasando por Rogelio Frigerio

Daniel Koch fue diputado provincial y titular de Vialidad Nacional en la provincia hasta fines de 2023. Su figura estuvo asociada a Massa porque fue uno de los impulsores del Frente Renovador en Entre Ríos. En el bloque del PJ, en sintonía con la bienvenida que Unión por la Patria le dio a Cora, defienden la banca para Deccó porque aseguran que será “una verdadera peronista”, en contraposición a los coqueteos de Koch en los últimos meses con Daniel Scioli y Alfredo de Angeli.

l_daniel_koch_scioli_de_angeli_1.jpg Daniel Koch presentó un reclamo ante el Tribunal Electoral de Entre Ríos por la banca que dejó Cora para asumir en reemplazo de Edgardo Kueider en el Senado. En el bloque del PJ se resisten a Koch por sus coqueteos con Scioli y De Angeli.

Aunque militó a Massa en 2023, su flexibilidad política incluyó buenos vínculos con el gobierno libertario de Javier Milei y con Rogelio Frigerio en la provincia. El peronismo le reprocha que cuando La Libertad Avanza ganó, Koch no renunció a su puesto en Vialidad hasta abril de 2024 cuando el Gobierno lo echó para designar a propios. Tras su salida, unos meses después se mostró junto a Scioli y De Ángeli. "Hoy como secretario de Deportes es el que tiene la llave para muchos programas, entonces aproveché para ir a visitarlo", explicó sobre la foto con el exmotonauta, en agosto pasado. Sobre De Angeli, recordó los tiempos en que trabajaron juntos en Unión por Entre Ríos.

Sobre Rogelio Frigerio, Koch elogió hace algunos meses “su firmeza y la inteligencia de su equipo, destacando las raíces peronistas de varios de sus integrantes”. "Hay un gobierno de Frigerio que está firme y que su imagen es alta", declaró. La semana pasada, luego de haber presentado el reclamo judicial, casi lo atropella un colectivo en Paraná cuando cruzó frenéticamente la calle en las inmediaciones de la Casa Gris para saludar a Frigerio, que caminaba por la vereda de enfrente.