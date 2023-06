El jefe comunal concordiense protagoniza por estas horas conversaciones ininterrumpidas para imponer su territorialidad en las negociaciones que restan cerrar, como la interna peronista en Concordia y la senaduría departamental.

Hasta ahora no apareció ningún nombre de referencia urribarrista. El ex gobernador Sergio Urribarri se llamó a silencio luego de no lograr imponer a su espacio en la interna ni en la disputa peronista.

Otro de los nombres que se mencionan para la Cámara de diputados provincial es el del actual jefe de Vialidad Nacional en la provincia y referente de Sergio Massa, Daniel “Ruso” Koch.