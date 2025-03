Entre Ríos: quién es la diputada que ocupará la banca de Stefanía Cora y alivia al PJ

Es que Deccó pisará por primera vez la Legislatura entrerriana luego de que su asunción se demorara por un planteo judicial que presentó Daniel Koch , un ex massista que ahora coquetea con La Libertad Avanza y que pretendía ocupar el lugar desafiando la vigencia de la Ley de Paridad Integral. La Justicia Electoral le dio la razón a la diamantina que completará así los 12 lugares que el peronismo ostenta en Diputados .

Ahora, saborea algo parecido a la victoria con la llegada de su exfuncionaria a la Legislatura provincial. “No me gusta ingresar porque sacaron a un senador, me hubiese gustado iniciar una carrera política en otro contexto", reconoció Deccó hace algunos días, en la previa a su confirmación. La flamante diputada se reunió con Laura Stratta , presidenta del bloque, para ponerse a disposición. Stratta fue una de las que se pronunció públicamente en favor de Deccó y el cumplimiento de la Ley de Paridad, de la que fue coautora en 2020.

Imagen de WhatsApp 2025-03-11 a las 16.18.42_3b897efa.jpg Silvina Deccó, durante una actividad de campaña, en 2023, cuando integró la lista del peronismo para la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Junto a ella, estuvo la excandidata a vicegobernadora Claudia Monjo. A su lado, Juan Carlos Darrichón, exintendente y su mentor político.

Un alivio en el peronismo

Para Stratta, no solo fue un alivio que la Justicia fallara a favor de Deccó y la ley de paridad sino también la confirmación de que se suma al bloque que conduce una incondicional del peronismo. La amenaza de una posible incorporación de Koch ponía en jaque la unidad tan compleja de la oposición ante el posible arribo de un exfuncionario que coqueteó con La Libertad Avanza desde que el peronismo perdió en 2023.

En declaraciones públicas, Deccó destacó la importancia de que Diamante acceda a una banca, a una representatividad que no tiene ahora, pero también se ocupó de marcar que, con ella, llega a recinto una voz y un voto del que no debería dudarse. Lo hizo en alusión a la crisis que el peronismo nacional y entrerriano atravesó tras la salida de Kueider.

“Las candidaturas tienen que representar lo que la gente quiere. Lo que nos pasó con Edgardo Kueider, que votó en contra de los principios de nuestro partido, no nos puede volver a pasar. No puede ser que tengamos un legislador al que le tengas que consultar cómo va a votar. Eso tiene que estar claro desde el vamos. Espero que en la conformación de candidaturas recordemos esto”, sostuvo, apuntando al año electoral. Deccó marcó públicamente su antagonismo con el gobierno de Javier Milei y dejó en claro su postura opositora. “Claramente está vulnerando derechos fundamentales y necesitamos voces activas. En el PJ no nos podemos plantear solo como alternativa electoral, sino que tenemos que ser también alternativa política”, dijo.

La resolución de la Justicia de Entre Ríos

Como contó Letra P, Koch, un ex massista y exfuncionario de Vialidad Nacional durante la última gobernación de Gustavo Bordet, pretendía ocupar la banca de Cora. Su argumento fue que la paridad ya había sido garantizada en la conformación de las listas y que su nombre era el primer suplente que debía ingresar: básicamente sostuvo que era él quien continúa en la nómina votada en 2023, en contra de la Ley de Paridad Integral que establece que, si sale una mujer, debe ser reemplazada por una mujer.

En su resolución, según publicaron medios locales, el tribunal se basó en el dictamen del Procurador General, Jorge Amilcar García, quien rechazó la postura de Koch. En los argumentos, el Tribunal Electoral sostuvo que la Ley de Paridad “regula expresamente el mecanismo de reemplazo en los cuerpos deliberativos, estableciendo que ‘en el caso de muerte, renuncia, separación, licencia, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a representante de un cuerpo deliberativo o institución colegiada, será sustituido por la/el candidata/o del mismo partido político y del mismo género de acuerdo con el orden de lista”.

“Contrariamente a lo sostenido por el Sr. Koch, se puede apreciar con claridad cómo el legislador ha pretendido que la paridad de género no se limite a la mera conformación de listas ni culmine en el proceso electoral, sino que se extienda al mecanismo de integración por vacancias de los cuerpos deliberativos, como la Cámara de Diputados resulta ser”, agregaron.

La dirigente diamantina había defendido la postura de Koch, pero reclamó ser “consecuentes con la ley”. “Lo que nos costó la Ley de Paridad debe ser tenido en cuenta”, había pedido. “Desde la perspectiva de género y de derecho entiendo que su planteo no es válido, pero tiene derecho de plantearlo”, le concedió.