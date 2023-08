"Yo creo que tendría un rol destacado como un representante de Argentina. Una figura por encima de Cancillería y demás, como un representante. No se cómo se define, habría que crear la figura. Creo que es alguien que puede representar al país en el mundo y abrir mercados para el país". Así, Javier Milei confirmó no sólo que le gustaría incorporar a Mauricio Macri a su eventual gobierno sino el rol que ocuparía el expresidente.

En declaraciones a Radio Mitre, ratificó que sus charlas con el ex presidente son fluidas, que hablan de diversos temas, pero contó, particularmente, que lo sorprendió un gesto puntual de Macri. “Hablamos de varios temas. Pero me ha sorprendido muy gratamente que no sólo se ocupó de preguntarme cosas de economía, sino que ha mostrado un lado humano no esperado para mi dado el vínculo que tenemos”, señaló el referente libertario durante la entrevista.