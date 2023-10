Con la respuesta de Mauricio Macri en Harvard todavía repitiéndose en las redes sociales, alimentando la sensación de un pacto subterráneo entre el expresidente y Javier Milei para lo que viene después del 10 de diciembre, Patricia Bullrich levantó el teléfono. La candidata de Juntos por el Cambio le reprochó al expresidente el último cortocircuito que generaron sus declaraciones en la coalición, decodificadas como un nuevo guiño al aspirante de La Libertad Avanza: él negó un pacto, bajo el argumento: "Me sacaron de contexto". En JxC no todo el mundo termina de creer en su inocencia.

El miércoles por la tarde, en una conferencia que dio en Harvard, Macri dijo: "No tengo una relación cercana con Milei pero respeto el voto de los argentinos y, en caso que gane las elecciones,espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable en el Congreso". Con la viralización, la frase volvió a despertar el enojo de Bullrich por los coqueteos y generó el primer reproche público de la candidata: "Estamos en el medio de una pelea electoral y no me parece que en este momento podamos discutir eso, porque justamente nuestra fortaleza en esta contienda electoral es nuestra capacidad parlamentaria. No es el momento para discutir ese tema", se quejó la postulante presidencial de JxC ante Urbana Play.

"Al mismo tiempo, mientras respondía a un estudiante, Mauricio respondió dos cosas clave: Que no vamos a participar de un hipotético gobierno de ningún otro candidato. Y que Milei es un candidato aislado y que no puede producir cambios", continuó. "Recomiendo ver la conferencia, especialmente las respuestas de Mauricio en el intercambio con los estudiantes", cerró el jefe de campaña de Jorge Macri . Fue un mensaje también dirigido al resto de la coalición, ya que hay una presunción macrista que las críticas públicas termina alimentando la polémica, lo cual es perjudicial para la propia Bullrich.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FdeAndreis%2Fstatus%2F1709586527204901357&partner=&hide_thread=false Al mismo tiempo, mientras respondía a un estudiante, Mauricio respondió dos cosas clave: 1. Que no vamos a participar de un hipotético gobierno de ningún otro candidato. 2. Que Milei es un candidato aislado y que no puede producir cambios. — Fernando de Andreis (@deAndreis) October 4, 2023

Uno de los que la siguió fue José Luis Espert: "Le diría a Macri que se afilie a La Libertad Avanza y listo", le achacó, tirando nafta al fuego. De una forma u otra, valida la teoría del pacto entre ambos, algo repetido entre las figuras de JxC.

Sin concluir qué rol deberá tener Macri en el resto de la campaña, el expresidente selló con Bullrich la estrategia para polarizar con Milei. El mantra será potenciar el concepto de "cambio con experiencia" que tiene JxC versus el "cambio con caos" que propone LLA, en referencia al músculo político que tiene la coalición con gobernadores, intendentes, diputados y senadores. En esa línea fue el spot que la coalición estrenó el miércoles, pocas horas antes de la respuesta de Macri en Harvard.

"Milei es un candidato aislado y que no puede producir cambios. Nosotros tenemos el poder político para cambiar el país. Juntos por el Cambio es la única opción en la argentina, no hay dos cambios", le dijo a Letra P otra de las figuras que habla de forma asidua con el expresidente y la candidata.

La charla telefónica entre Macri y Bullrich lejos está de dar por cerrada la saga Mieli. Primero un sector de la dirigencia de la coalición cree que la ex ministra de Seguridad entró en el juego del economista al no entender que la frase en Harvard estaba sacada de contexto. "Ella comete el error de darle entidad a algo que no debería", explicó uno de los fundadores del PRO.

Pero, otro grupo de JxC le endilga al núcleo duro del macrismo que no termina de entender el daño que le generan a la figura de Bullrich los coqueteos entre Macri y Milei: "Confunden al electorado", reprochan, ya que creen que el exmandatario equipara como opción de cambio a LLA con JxC.

Ironía mediante, hasta el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que no termina de aceitar del todo su relación con Bullrich, también entiende que los coqueteos entre Macri y Milei son nocivos para JxC. Por eso este miércoles también salió con el mismo discurso que la exministra de Seguridad. "No tengo ninguna duda de que Patricia Bullrich tiene el compromiso, la experiencia y el equipo necesario para liderar un país que requiere un cambio. Un cambio que no signifique un salto al vacío. Y el momento es ahora", afirmó el alcalde al exponer en las Jornadas Internacionales de la Asociación Argentina TV, Video y Conectividad, que se desarrollan en el Hotel Hilton.