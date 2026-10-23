Récord en la Argentina Oil&Gas 2026: la expo en Neuquén superó las expectativas y abrazó al modelo de Milei

La Argentina Oil&Gas Patagonia 2026 bajó el telón en Neuquén con números récord: 26.000 visitantes recorrieron el predio en el que más de 590 empresas expusieron sus productos. El resultado dejó a todos contentos. Durante cuatro días, los ejecutivos petroleros celebraron el modelo de Javier Milei y destacaron el trabajo articulado con la administración provincial de Rolando Figueroa .

La gran mayoría de las intervenciones de la cumbre de la industria hidrocarburífera celebraron y expusieron su apoyo al modelo económico libertario y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) , un paraguas que benefició fundamentalmente a proyectos de este sector y que Figueroa volvió a reivindicar en su encuentro con el Presidente.

"Hemos tenido reuniones con la mayoría de los ministros de producción o de energía de casi todas las provincias, sobre todo las provincias petroleras, pero caminando por los pasillos nos encontramos con gente que venía desde Canadá o Estados Unidos . Incluso estuvimos reunidos con gente de Australia . Todos los países que tienen algún vínculo con el petróleo han estado acá presente de distintas maneras", afirmó Leticia Esteves , la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Humanos de Neuquén, que destacó el balance positivo de la cumbre.

De hecho, más allá de las conferencias y las ruedas de negocios, la ocupación hotelera en la capital provincial fue del 87% y los establecimiento de 3, 4 y 5 estrellas estuvieron colmados. Lo mismo sucedió en las ciudades de Plottier y Centenario . La funcionaria dijo que el derrame de visitantes abarcó alojamientos desde El Chocón hasta Fernández Oro , del otro lado del río Negro.

Contra el temporal

La feria sintió el temporal de lluvias intensas en el Alto Valle, que se lo asocia con el fenómeno de El Niño. Estas precipitaciones afectaron no sólo la Confluencia sino que alcanzaron a la región Vaca Muerta y obligaron al municipio de Añelo a asistir a 25 familias y evacuar a dos. La situación es similar en Rincón de los Sauces, donde el sindicato petrolero intervino ante el aislamiento de la localidad y la rotura de la ruta provincial 5.

La feria sintió el temporal de lluvias intensas en el Alto Valle.

La exposición se extendió durante cuatro días en el espacio Duam, que está a pocos metros del aeropuerto Presidente Perón. En total se utilizó una superficie de 25.000 m². Además del hall general se montaron seis carpas y una plaza de máquinas. Como es costumbre en este tipo de eventos se reservó un sector para rondas de negocios, que vincula a empresas con compradores. También se ofrecieron actividades para estudiantes y jóvenes profesionales que pretenden insertarse laboralmente en el sector.

La próxima edición de la AOG, que organiza el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), será en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 20 al 23 de septiembre de 2027, en el predio de La Rural.