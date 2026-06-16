El Mundial de los Werthein, el pulpo regional que ahora va por la Internet satelital con Amazon

No sé vos, pero yo entré en clima de Mundial con la velocidad y la potencia de un rayo, este fin de semana. El sábado a la noche, me emocioné con la rusticidad con la que los jugadores de Escocia y Haití revoleaban lo más lejos posible cualquier objeto esférico que les pasara cerca de los pies, sin importar si entre esa cosa redonda y colorida y la misión de reventarla se interponían rodillas, tobillos, un fémur, una oreja... Lloré de felicidad cuando un escocés corrió a un haitiano hasta el fondo de la cancha en la disputa de una pelota, lo cuerpeó, ganó un saque de arco para su equipo y lo gritó como el gol de su vida. ¡Que viva el fútbol!

La semana pasada te escribí sobre el Mundial de Héctor Magnetto y el Grupo Clarín , que se alejan de la producción de contenidos deportivos por primera vez en décadas para focalizarse en las telecomunicaciones, que ya representan el 95% de la facturación del holding.

Este correo es la contracara de aquel: hablemos del Mundial de los Werthein.

El Grupo Werthein desplegará en el Mundial el pulpo regional de telecomunicaciones y medios que erigió desde 2021. A la TV satelital añadió, como parte de la compra de TyC Sports , la masificación de sus señales deportivas en Argentina . Seguirá la comercialización de Amazon Leo , la internet satelital con la que Jeff Bezos compite con Starlink , de Elon Musk .

A fines del año pasado, los Werthein presentaron Waiken ILW, la firma bajo la cual unificaron todas sus inversiones del último lustro en “technomedia”, como llamaron a la sumatoria de TV satelital, Internet satelital y de fibra óptica, telefonía celular, señales televisivas y producciones. Los accionistas principales, Darío, Adrián y Daniel Werthein, se trasladaron a San Pablo, Brasil, para dar la noticia. En ese país se concentra la gran apuesta del holding, con presencia en 11 países de la región.

Waiken ILW se suma a las otras unidades de negocios de los W. A través de GNNW, incursiona en la agroindustria (tiene Cachamai, entre otras marcas). La familia también controla Experta Seguros y tiene una rama de desarrollos inmobiliarios con fuerte presencia en Estados Unidos. En 2018 compró el predio de Tiro Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, por u$s 150 millones, con la familia Sielecki. Allí levantan un edificio de viviendas premium. Otras inversiones se concentran en la salud.

A mediados de 2021, los Werthein iniciaron su nueva apuesta en el área de medios y telecomunicaciones al comprarle a AT&T Vrio Corp, controlante de DIRECTV y SKY, su hermana de TV satelital en Brasil. Siempre fueron reticentes a informar números sobre sus operaciones, pero AT&T pasó a pérdida, con esa operación, u$s 4600 millones. Ese año, también adquirieron Torneos, la emblemática productora de contenidos deportivos.

grupo w Waiken, el pulpo de telecomunicacones y medios del Grupo Werthein.

Con Vrio Corp, los Werthein sumaron, además de la infraestructura de la TV satelital, los derechos para la transmisión de los mundiales de fútbol que AT&T retenía y renovaba desde 2002. Mantendrán esos derechos, al menos, hasta 2030, y los hicieron valer este año.

Brasil y el resto

La expansión fue constante, con mucho foco en Brasil. El país vecino representa, hoy, la mitad del negocio de Waiken ILW. Allí desembolsarán más de u$s 200 millones de los u$s 450 millones que tienen previsto invertir hasta 2031. La otra mitad se reparte entre Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay y países del Caribe. También transmiten las ligas de fútbol de varios de esos países. En Brasil, por cuestiones regulatorias, no pueden obtener los derechos de televisación, pero SKY sumó a su grilla a los canales que sí los tienen.

“La estructura de Waiken ILW abarca hoy múltiples segmentos -TV paga, streaming, conectividad, telefonía, software e inteligencia artificial- y reúne activos estratégicos como DIRECTV Latin America y SKY Brasil en distribución; DGO y Sky+ en streaming y un amplio portafolio de señales que incluye DSPORTS, TyC Sports, DNews, DShow y ePlus”, indicaron en la compañía.

“A este entramado se suma un robusto hub deportivo integrado por Torneos, WIN y 1190 Sports, y distribuido estratégicamente en Argentina, Uruguay, Perú, Colombia y Ecuador, entre otros países, que posiciona al grupo en todas las instancias, desde la generación de contenidos, hasta la gestión de derechos y la distribución regional”, añadieron.

A través de compras de empresas locales más chicas, amplió su negocio en distintos países. En Colombia, empezó a ofrecer triple play: TV, internet y telefonía celular. En Brasil hizo lo propio desde abril. Primero, con la adquisición de una compañía de internet por fibra óptica; desde abril, con telefonía a través de redes de terceros.

El Mundial de los Werthein

Por ahora, la posibilidad de que los Werthein vuelvan a ofrecer telefonía en Argentina está lejos.

Lo hicieron hasta 2017, cuando se desprendieron de sus acciones de Telecom. Los caminos entre los Werthein y el Grupo Clarín se bifurcan cada tanto. Estuvieron enfrentados durante el kirchnerismo porque el interés de Magnetto por Telecom chocaba con la participación que los Werthein tenían en la compañía de telefonía desde 2003 y las ambiciones de pasar a controlarla. Werthein, finalmente, vendió su parte de Sofora, controlante de Telecom, en 2017. El comprador fue Fintech, el fondo de David Martínez que es socio de Clarín en Cablevisión. Fue el paso previo a la fusión de ambas compañías.

Desde entonces, ambos grupos se expandieron por caminos paralelos y fueron socios en Torneos hasta hace unas semanas. El negocio de la TV satelital fue regional, aunque en Argentina es un servicio que no le hace cosquillas a la TV por cable que dominan los dueños del gran diario argentino. A eso se sumaron canales de contenidos deportivos que tenían más impacto en otros países que en Argentina, como DSPORTS.

TyC Sports, un win win

Con Torneos, los Werthein tenían una participación minoritaria en TyC Sports. La historia, desde este lado de la operación, cuenta que veían al canal venido a menos y que, por eso, le plantearon a sus socios de Clarín la adquisición, para tener el management y recuperarlo.

Antes, me dijeron, habían intentado un contacto con la dirigencia de la AFA para mantener los derechos de televisación del torneo Nacional de fútbol, que ahora se transmite por AFA Play y habría sido el detonante de la pelea entre Clarín y Chiqui Tapia.

La operación TyC Sports fue un win win, según cuentan en ambos rincones. Como te escribí la semana pasada, Clarín tenía un canal casi vacío y ya no contaba con producciones deportivas de relevancia. Cobró u$s 25 millones y sumó a su grilla de Flow -la conectividad, los abonos, su negocio estrella- las señales de DSPORTS, que transmiten todos los partidos del Mundial.

dario werthein Darío Werthein, uno de los accionistas del Grupo.

Para los Werthein, fue la oportunidad de sumar sus contenidos deportivos a la señal más masiva y que no se vean solo por la TV satelital o la plataforma DGO, un negocio que tiene apenas 20% del mercado en el país. También, la de recuperar un canal que consideran una marca instalada en Argentina y sumar a su grilla, que ya cuenta con el Mundial y la Copa Sudamericana, transmisiones como la Copa Argentina y los Juegos Olímpicos.

El Mundial y la Copa Argentina

Separados del excanciller Gerardo Werthein desde 2019, el grupo mantiene vínculos con el Gobierno y volvió a los titulares por culpa de Foggia Group, la productora de espectáculos que fundó Mara Gorini, hoy asesora de Karina Milei, y que gestiona su pareja, Marcelo Dionisio.

Ocurre que los W, a través de DIRECTV y Torneos y Competencias, quieren quedarse con la concesión de Tecnópolis. Su oferta fue una de las tres preseleccionadas. Las otra: la del Grupo La Nación, en sociedad con Diego Finkelstein, y la del Grupo Fénix, de Marcelo Fígoli.

Los Werthein tienen una participación accionaria en Foggia y votos en su directorio. Cerca del grupo afirman que se trató de una alianza para transmitir espectáculos y “vestirlos” con el merchandising de DIRECTV. Pero Foggia es una de las empresas que contrató el coucheo ontológico de Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni. Karina y Adorni tienen bajo su control la licitación de Tecnópolis.

tecnópolis A través de DIRECTV y Torneos, van por la concesión de Tecnópolis.

Ese sector libertario tambié gestiona la TV Pública, que puso u$s 4 millones para replicar la transmisión de diez partidos de la Copa del Mundo que haga DSPORTS, incluidos los de la Selección. Decisión de Karina, dicen, después de que la gestión durmiera en la producción del contenido.

En una nota con Bloomberg Línea de fines de 2025, Darío Werthein ponderó el rumbo económico, aunque remarcó que invirtieron con todos los gobiernos. “Hasta hoy, tenemos una experiencia que fue muy buena, no tenemos nada (atrapado) en el cepo cambiario, estamos muy contentos, creemos que este es el camino que tiene que seguir Argentina”, dijo.

El próximo paso: internet satelital

Waiken ILW dijo que, desde fin de año, será el brazo regional de Leo, la internet satelital de Amazon con la que Bezos le disputa parte de ese negocio a Elon Musk y su Starlink.

Mark Zuckerberg Jeff Bezos Elon Musk asunción Donald Trump.jpg Jeff Bezos y Elon Musk, entre otros tecnorricos. Los Werthein comercializarán Amazon Leo y competirán con Starlink.

La desregulación del sector y el corrimiento de Arsat abrieron el camino para la llegada de estos gigantes. Musk vino por las suyas. Bezos llegará de la mano de los Werthein. Eso, dijo Darío, permitirá ofrecer un servicio focalizado en zonas rurales y suburbanas que se abonará en moneda local y tendrá técnicos y atención personalizada.

El mundial de los Werthein se juega, así, en muchas canchas de América del Sur y del Centro, pero con una particularidad: son estadios en los que no compite con Clarín. Su foco está puesto en el fortísimo mercado brasileño. En Argentina, ocupa tácticamente los espacios que el holding de Magnetto deja libres.

En el estribo

Hubo una época en la que el fútbol y la música generaban cosas más lindas que estos temas soporíferos de los últimos mundiales.

Por supuesto, el TE-MA-ZO de Italia 90, Un estate italiana, de Edoardo Bennato y Gianna Nannini, rompió todo. Pero, ¿te acordás del videoclip? Aparecen las piernas de Diego, las más lindas piernas que vi.

En 2002, Alfredo Casero llenó una cancha de fútbol en Japón con su versión de Shimauta.

Hace unos años, los Auténticos Decadentes publicaron tres discos de cóvers. Y esta versión de Life is live te levanta la semana.

Por si necesitás la original con Diego haciendo el mejor calentamiento de la historia, te la dejo.

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Que tengas un gran inicio de semana. ¡Y vamos Argentina esta noche!

¡Hasta la próxima!