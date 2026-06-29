Villa Constitución, la ciudad que vive de la industria y tiene el desempleo más alto del país

Villa Constitución fue enaltecida con una corona de espinas: la ciudad del sur de Santa Fe tiene el índice de desempleo más alto de Argentina , 10,4%. Su suerte está atada a la industria , que cayó 17,7% respecto de 2022. La desaparición de talleres siderúrgicos y la depresión comercial generan inquietud en tiempo presente y temor por el futuro inmediato.

La palabra que se repite, sin importar el rubro consultado, es la misma: incertidumbre. La pequeña urbe tiene 52.204 habitantes, según el censo de 2022, y una persona de cada diez de su población busca trabajo.

Villa Constitución es una localidad marcada por una relación histórica y simbiótica entre la industria metalmecánica, la actividad comercial y el puerto. Sectores que han mostrado un retroceso constante y sin pausa desde el comienzo del gobierno de Javier Milei . Sin embargo, esa debacle no le impidió al partido del Presidente ser la fuerza más votada en el departamento en las elecciones nacionales de octubre pasado.

Las cifras frías de la crisis del empleo se reflejan en cuatro transformaciones en el ámbito urbano villense. Corredores comerciales con locales tradicionales que debieron bajar sus persianas o mudarse a un espacio más pequeño y ahora están vacíos; largas filas de postulantes para alguna excepcional oferta de trabajo que aparece muy de vez en cuando; multiplicidad de emprendimientos germinados en locales pequeños, y una escena nunca antes vista en Villa Constitución: personas que revuelven la basura en busca de comida.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución , Pablo González , advierte a Letra P que el gremio detectó 800 puestos de trabajo perdidos desde 2023 entre contratados y retiros voluntarios en Acindar , Tenaris y Laminados Industriales .

A ese drenaje se sumó la desaparición a cuentagotas de numerosos talleres siderúrgicos satelitales a la industria metalmecánica de la zona.

Villa Constitucion taller siderúrgico

“A nosotros nos pegó antes que a todos la crisis. Llevamos 24 meses sin resolver la paritaria y lo venimos arreglando empresa por empresa”, describió el líder sindical, que cargó contra la dirección nacional de la UOM, a la que le achaca una mala gestión, y a la discrecionalidad de la patronal, que incluyen pagos unilaterales al personal en las empresas del grupo que comanda Paolo Rocca hasta acuerdos no remunerativos en Acindar, los cuales desgastan la seguridad social y previsional de los afiliados.

Según el último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), el sector metalmecánico sufrió una caída del 17,7% respecto de 2022, pero si se le consulta a la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), el 53% de las ramas industriales disminuyó su producción respecto de 2025. La cantidad de puestos de trabajo industriales que se perdieron en Santa Fe asciende a 47,6 mil.

“El año que ganó Milei fue irreversible para nosotros, porque se fueron los que cubrían los plazos fijos, las vacaciones, todos los jubilables; no hubo despidos, pero sí retiros voluntarios y recortes de los contratos”, describió González.

acindar.jpg ArcelorMittal es el principal productor de acero del mundo y desde 2008 controla Acindar.

Acindar acordó con el sindicato a mitad de este mes frenar durante una semana la producción en la planta de Villa Constitución, debido a un excedente de stock en el marco de una caída de cerca del 40% de las ventas en la empresa. La medida produjo el adelanto de vacaciones y francos compensatorios del personal. No fue la primera vez en el año.

La firma tiene una capacidad de producción de hasta 140 mil toneladas mensuales, pero apenas fabrica poco más de la mitad. Según el referente de la UOM local, la importación sin aranceles de acero chino y el freno de mano a la obra pública —principal cliente de los productos de Acindar— llevaron al sector fabril a caer en un pozo recesivo.

Bajar las persianas

Los comercios de la localidad enfrentan como pueden la situación. Según fuentes de la Asociación de Empleados de Comercio de Villa Constitución, la recaudación comercial bajó 40% “y a veces más, según el rubro”, explicó Fulvio Monti, titular del gremio mercantil.

Caminar por las calles del microcentro villense permite descubrir que donde antes estaba la mueblería López, un local tradicional de la ciudad, ahora sólo queda su esqueleto.

Monti negó a este medio que haya más locales vacíos que antes, pero señaló cambios en la organización de las jornadas de trabajo al interior de las tiendas y negocios. Los establecimientos que no han despedido a sus trabajadores para empezar a ser atendidos por sus dueños, han cambiado sus horarios de atención al cliente a jornadas más cortas.

caida del comercio VIlla Constitución

“El 70% de las pymes no está en condiciones de afrontar el pago de aguinaldo. Ya tenemos comercios que han hablado con sus empleados de que lo van a pagar como pueden. Las suspensiones y despidos en la industria comienzan a impactar en el consumo”, lamentó el líder mercantil, que apuntó que la bolsa de trabajo del sindicato recibe un promedio de 20 currículum por día de personas que recorren las calles en busca de trabajo.

El rubro comercial tiene 1600 personas afiliadas al sindicato mercantil entre Villa Constitución, Arroyo Seco y San Nicolás. Las autoridades sindicales no advierten un fuerte impacto en cuanto a pérdidas entre sus afiliados, pero describen la situación como “un efecto cascada” que más pronto que tarde impactará en el sector.

“En la zona, primero impactó la crisis metalúrgica, pero en el comercio ya comenzamos a tener problemas. Estamos muy preocupados por lo que puede llegar a pasar de cara a fin de año. Muchos cuentapropistas que tenían su propio comercio, que no son afiliados nuestros, son los primeros que se caen", argumentó el secretario general del gremio mercantil y sostuvo que "quien tiene empleados los busca sostener hasta último minuto" no sólo por el costo indemnizatorio, sino para preservar "una inversión en formación muy importante".

"Si esto sigue así vamos a tener un problema grave de acá a fin de año”, pronosticó.

Caerse del mapa

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 7,8% de los argentinos busca activamente un empleo: una de cada tres personas está buscando hace más de un año. González relata la otra cara de la moneda del lado de adentro de las industrias. “Desde hace dos años que no se realizan los refuerzos de Navidad o de las vacaciones de verano. Esas temporadas eran buenas para la generación de empleos nuevos, de chicos jóvenes que se integraban al sistema o personas que buscaban otro ingreso. Eso se perdió completamente”.

Villa Constitucion ACINDAR

Una historia se repite en la ciudad. Un joven despedido desde hace un año de una siderúrgica de la vecina San Nicolás decide invertir su indemnización en un local de venta de maples de huevos. La idea fue popular: muchas otras familias en la misma situación pusieron locales similares. El mercado se saturó. Las boletas de gastos fijos fueron más pesadas que la reinvención emprendedora y las persianas no tardaron en bajarse para no volver a subir.

Bronca tardía por las elecciones

En el ballotage de 2023, Villa Constitución acompañaó la primera propuesta liberal libertaria de la historia argentina con el 60,13% de los sufragios (34.436 votos). A pesar del cimbronazo que desde que asumió Milei sufre la industria, el sector del cual más depende el empleo de la ciudad, las urnas volvieron a respaldar a La Libertad Avanza en 2025: la boleta violeta obtuvo el 38,35%, cinco puntos más que Fuerza Patria. Una voz con profundo conocimiento del territorio bosqueja una respuesta en el “hartazgo y descontento de la población en general en los modos de hacer política”.

“Todo lo que venga convocado por dirigentes gremiales y políticos no termina de tener convocatoria. Y no aparece, como en otros tiempos, lo espontáneo, como los cacerolazos y las manifestaciones de 2001. Hay una cierta quietud, pero el hartazgo comienza a hacerse visible. Hay que ver cómo se va reflejando, si en una salida electoral o en algún movimiento de protesta en las calles”, aporta.

Sin embargo, las conversaciones en las peluquerías, en las mesas de bar y en los descansos durante el trabajo parecen comenzar silenciosamente a mutar. "Hace unos meses no había conciencia de lo que pasaba, pero en la calle eso cambió. La gente está muy molesta, bajo ningún punto de vista se va a dar el mismo resultado. Hay mucha gente desilusionada y por primera vez se empieza a ver un malestar muy importante entre la mayoría de los trabajadores”, concluye Monti.