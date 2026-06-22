INDEC: cae el trabajo registrado y la informalidad alcanza a casi uno de cada dos ocupados

La informalidad laboral alcanzó al 44,2% en el primer trimestre de 2026, con una suba de 2,2 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025, según el informe publicado este martes por el INDEC . Además, el empleo asalariado privado registrado acumula una pérdida de 217.000 puestos desde noviembre de 2023 y la subocupación trepó al 11,1%.

A partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el informe de Mercado de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) muestra que el principal deterioro no se produjo en la cantidad de ocupados sino en la calidad de los puestos de trabajo.

La fotografía coincide con la evolución que viene mostrando el empleo registrado. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) analizados por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política ( IIEP ), en marzo se perdieron otros 7600 puestos asalariados privados formales y ya son 217.000 menos que en noviembre de 2023.

La expansión de la informalidad aparece como uno de los datos más relevantes del relevamiento oficial. Con una tasa de informalidad de 44,2%, casi uno de cada dos personas trabaja sin acceso a aportes jubilatorios, cobertura social o protección laboral.

Mientras que la tasa de desempleo se ubicó en 7,8%, sin variación interanual estadísticamente significativa según el organismo. Se ubicó apenas por debajo del 7,9% de igual período de 2025, y afecta a 1,7 millones de argentinos.

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El crecimiento de las ocupaciones independientes y por cuenta propia también se vincula con el fenómeno del pluriempleo que distintas consultoras vienen registrando durante los últimos meses, donde los trabajadores incorporan actividades adicionales para compensar la pérdida de ingresos.

La subocupación, que alcanzó el 11,1%, refleja justamente una mayor cantidad de personas que trabajan menos horas de las que necesitan y buscan ampliar su jornada laboral para aumentar sus ingresos.

Para el director de C-P Consultores, Federico Pastrana, el fenómeno responde a un reemplazo de empleo registrado por ocupaciones de menor calidad. "Aumentó fuerte la tasa de informalidad, crecieron la cantidad de independientes y cuentapropistas y aumentó el subempleo", respondió ante la consulta de Letra P.

"Es un resultado lógico de la coyuntura. El empleo asalariado privado registrado cae y parte de esa pérdida se va a desempleo y otra a empleo refugio como no registrados y cuentapropistas. Son empleos de menor calidad y menores ingresos", agregó.

La actividad crece, pero el empleo formal sigue cayendo

Asimismo, según el INDEC, la tasa de actividad se ubicó en 48,6% y la de empleo en 44,8%, sin variaciones estadísticamente significativas frente al primer trimestre de 2025. Sin embargo, detrás de esa estabilidad aparecen cambios en la composición del mercado laboral.

La evolución del empleo registrado refuerza esa lectura. De acuerdo con el IIEP, en marzo se perdieron otros 11.000 puestos de trabajo asalariado formal respecto del mes anterior, luego del leve repunte observado en febrero.

En total, el empleo asalariado formal acumula una caída de 314.000 puestos desde noviembre de 2023 y una pérdida de 119.000 empleos frente a marzo de 2025.

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En el sector privado, el panorama tampoco muestra recuperación. Las personas asalariadas registradas en empresas privadas descendieron en 7600 puestos durante marzo y acumulan una reducción de 217.000 empleos desde noviembre de 2023. La comparación interanual arroja una caída de 99.000 puestos privados registrados.

El informe destaca además una situación poco habitual, porque mientras la actividad económica se recuperó y en marzo se ubicó 6,6% por encima de noviembre de 2023, el empleo privado formal acumuló una contracción de 3,4% en el mismo período.

Mirada optimista

El director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, relativizó el impacto y destacó el freno del desempleo en términos interanuales: "Si bien algunos pueden decir 'bueno, aumentó el desempleo respecto del cuarto trimestre del año pasado', la realidad es que, en los primeros trimestres, siempre el desempleo aumenta contra el cuarto trimestre del año anterior por las vacaciones".

pymes.jpg El INDEC informó que creció la informalidad y la subocupación.

Y fue más lejos: "Lo que sí es notable es que haya caído levemente el desempleo en el primer trimestre de este año respecto del primer trimestre del año pasado, aun cuando aumentó mucho la cantidad de gente que quiere trabajar. Creo que eso nos habla de que se frenó la suba del desempleo y de que, durante el resto del año, va a recuperarse el empleo y va a seguir cayendo la desocupación", vaticinó.

La masa salarial sigue bajo presión

La fragilidad del mercado laboral también se refleja en los ingresos. Un informe de C-P indicó que la masa de ingresos formales permanece 10% por debajo de los niveles de noviembre de 2023. "La historia reciente muestra que los ingresos sólo mejoran con una desinflación fuerte. Bajas moderadas de la inflación son consistentes con estancamiento de los ingresos", advirtió el estudio.

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La consultora también señaló que durante la gestión de Javier Milei se produjo una fuerte heterogeneidad entre distintos grupos de trabajadores, con sectores que lograron protegerse de la inflación y otros que absorbieron gran parte del ajuste.

Según el informe, las perspectivas hacia adelante continúan siendo negativas debido a que la desaceleración inflacionaria tiene cada vez menor capacidad para impulsar mejoras salariales y porque la caída de la recaudación obliga a profundizar el ajuste sobre partidas no indexadas.

El interior muestra un deterioro mayor

El informe del INDEC también detectó un empeoramiento en los mercados laborales de los aglomerados más pequeños. La tasa de desocupación en ciudades de menos de 500.000 habitantes alcanzó el 5,7%, con un aumento de 0,7 puntos porcentuales respecto de un año atrás y de 1 punto frente al trimestre previo.

A nivel regional, el Gran Buenos Aires volvió a registrar la mayor tasa de desempleo del país, con 8,7%, seguido por la región Pampeana con 8,2%. En el otro extremo se ubicaron el Noroeste con 4,9% y la Patagonia con 5%.