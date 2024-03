Viaje a la Argentina de la dolarización.

Igual que la alegría brasileña, la licuación de los ingresos populares parece no tener fin en el esquema de Javier Milei que propicia la dolarización y que, como los caminos del Señor, resulta insondable. Sin embargo, en los últimos días tanto el Presidente como Luis Toto Caputo salieron a dar señales que hacen temer, una vez más, por los salarios.

Como se sabe, la falta de dólares y por el momento de un prestamista que le dé al anarcocapitalista las decenas de miles de millones que necesitaría para canjear el circulante y los depósitos a la vista y a plazo se sumó a la objeción constitucional planteada por Horacio Rosatti : Argentina , recordó tiempo atrás, debe tener moneda y Banco Central. Ante ese combo, salió a la cancha la idea de la libre competencia de monedas , defendida en la campaña electoral por Patricia Bullrich y no por Milei. Sería la dolarización por otros medios.

Toto Caputo Toto Caputo, Javier Milei y el Círculo Rojo NA

"El objetivo es bajar la inflación a nivel de shock. No somos proclives a pensar en un modelo monetario de baja gradual de la inflación como en Perú, en tres años. La gente no tiene tolerancia para una baja de 211% a 175%, a 160%, a 140%… Argentina tiene que bajarla más en shock. El esquema de competencia de monedas apunta a eso", explicó.

El empujón que falta

Lo que para el jefe del Palacio de Hacienda significaría el empujón que le va a hacer falta a la estabilización de los precios, para el jefe de Estado es además una cuestión de principios. Ayer salió a reforzar el punto en declaraciones radiales.

Tras completar un mínimo de acumulación de reservas, "vamos a pasar a un sistema de competencia de monedas con el peso. Después mandaremos la ley para que emitir sea un delito penal y en ese proceso avanzaremos hacia la eliminación del Banco Central", aseveró. Todo, aclaró al revés de la campaña, llevará tiempo y abrir el cepo será una condición imprescindible.

La pregunta del millón (de dólares)

Ni Milei ni nadie dudan de queel público preferiría la divisa estadounidense por encima de la nacional en un escenario semejante, sobre todo cuando, como dijo Caputo, el esquema coexistiría inicialmente con niveles elevados de inflación. Solo quien no tenga otra alternativa aceptaría cobrar –salarios, pensiones, bienes o servicios– en una moneda en vías de extinción, la que, para tranquilidad de la Corte Suprema, podría persistir de modo testimonial.

javier-milei-apertura-sesiones-asamblea-legislativa-5jpg.jpg.webp

Esa etapa de roce de signos monetarios se presenta opaca en su funcionamiento. ¿El dólar flotaría libremente contra el peso o el Gobierno fijaría una paridad entre ambos, como en los años 90? No hay certezas porque no han sido explicitadas –¿existirán en el Gobierno?–, pero lo segundo parece ir contra el objetivo de que el peso caiga en desuso. Si, como en la convertibilidad, el peso y el dólar quedaran fijados de un modo creíble, mal se serviría el objetivo de abandono de hecho de la moneda argentina.

El paraíso tan temido

Si la licuación de las jubilaciones da cuenta de casi la mitad del Caputazo y si los salarios vienen perdiendo en la era Milei más o menos lo mismo que a Mauricio Macri le tomó destruir en todo un mandato –faena consolidada por Alberto Fernández–, corresponde temer todavía más por el futuro.

En tanto, como parece, el peso perdería atractivo frente al dólar durante la etapa de competencia de monedas, todo lo que cotice o se pague en moneda nacional se depreciaría todavía más. Y, como esa elección es cosa de gente libre y no de dependientes, es difícil imaginar que los trabajadores pasen de la noche a la mañana a percibir sus ingresos en la divisa fuerte y no en la débil. Más cuando su debilidad negociadora crecerá en proporción directa con el índice de desempleo.

unnamed.jpg

Para el Presidente –por lo menos de la boca para afuera– no hay problema y la licuación salarial reciente no es tal: según él, los ingresos han crecido en dólares debido a la declinación reciente de los tipos de cambio. Sí, ¿y qué? El detalle que no toma en cuenta es que la gente suele ir con sus pesos al supermercado antes que a las casas de cambio.

El zigzag de Javier Milei

Milei ha mantenido durante años su prédica dolarizadora, pero ha cambiado demasiadas veces de estrategia para llegar al objetivo. Así, callar sobre los mecanismos que pergeña hoy –¿alguien se acuerda ya del defenestrado Emilio Ocampo?– podría convertirse en algo parecido al engaño.

Ese camino intriga a los analistas. El director ejecutivo de la consultora LCG, Javier Okseniuk, dijo este miércoles en un informe que "llama la atención que las autoridades gubernamentales, que en su momento fueron acertadamente muy críticas sobre cómo se bastardeaba al peso a partir de malas políticas económicas, ahora insistan con dicha defenestración a través de una política monetaria deliberada" de baja de tasas de interés y licuación de plazos fijos.

Aunque sus economistas creen poco probable que la dolarización se produzca en el corto plazo, admiten: "no podemos descartarlo".

"De hecho, la baja de tasas lleva a mirar los billetes verdes con mejores ojos", completó.

El electrodoméstico sigue enchufado

El Gobierno zafó del intento de la Coalición Cívica para imponer en sesión especial de la Cámara de Diputados la indexación de las jubilaciones retroactiva a enero. Milei y Caputo no pueden permitir semejante cosa si quieren mantener la receta más importante de su ajuste, base justamente del proyecto dolarizador. Para eso, nuestros viejos deben seguir perdiendo.

unnamed.png

Por solo diez votos la cita no alcanzó cuórum, dicen que por los trastornos que las tormentas provocaron en los vuelos, pero en realidad por la defección de los legisladores radicales que responden a Rodrigo de Loredo –que este miércoles no lloró– y a Martín Lousteau, así por la colaboración prestada por gobernadores como Martín Llaryora, Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Alberto Weretilneck, Hugo Passalaqua, Rolando Figueroa y Claudio Vidal.

El tema pasó al meloneo de comisiones o, más probablemente, a lo que surja de la negociación en torno al proyecto de "ley Bases". Mientras, si se hace silencio, se advierte que es ensordecedor el crujido de la grieta entre los radicales mencionados y el puñado que responde a Facundo Manes.

Villarruel se suma al panel de los enemigos

Victoria Villarruel tendrá este jueves una cuesta más empinada en el Senado que la que debió subir en la víspera Martín Menem en Diputados, algo que no entiende el Presidente, quien no dudaba al cierre de estas líneas en convertirla en una enemiga abierta.

Si no hubiera cambios de planes, estará en juego nada menos que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, al parecer con una mayoría favorable a su derogación, aunque la realización de la sesión no podía darse por segura en la noche del miércoles.

La Casa Rosada advirtió con furia sobre el "grave retroceso" que implicaría un triunfo de la oposición, que para valer debería replicarse luego en la Cámara Baja.¿Habrá reedición de la lista de gobernadores traidores a pesar de la ayuda que tantos prestaron en contra de los jubilados?

unnamed.jpg

Mucho más importante, ¿caerá también la vice en la volteada por no impedir lo inevitable? El acoso personal y desagradable desatado por las fuerzas troleras del Cielo no fue para ella un buen augurio, lo mismo que la declaración del mileísta más reciente, José Luis Espert, quien dijo en TV no saber si se trata de una conspiradora. Como si le sobrara potencia y le faltaran acechanzas, Milei juega con fuego.

Ahora bien, ¿qué tiene de fundamental ese DNU flojo de papeles, suficiente para desatar un tsunami en un vaso de agua? Entre hachazos desreguladores, quita de derechos laborales y reformas no debatidas, la norma de la polémica consagra, nada menos que la libre elección de moneda en todo tipo de contratos.

La Argentina paleolibertaria es un círculo enorme.