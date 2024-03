Las tres encrucijadas del plan económico de Javier Milei y Toto Caputo

unnamed.png

Los elogios encendidos del Presidente a su ministro de Economía no se corresponden con las señales de alarma anticipadas por Letra P. Milei asegura que, aunque no parezca, la inflación de dos dígitos mensuales es sólo una sensación térmica ya que pronto quedará claro que los desmanes de las prepagas y la eliminación abrupta de subsidios son hechos que se darán "por una sola vez". El problema es que eso depende de que el dólar oficial no necesite pronto otro toque fuerte.