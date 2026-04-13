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Kaeser invertirá u$s 2,5 millones en la industria de Argentina y prevé un crecimiento del 10%

La compañía está presente en más de 140 países. Su producción de compresores de aire comprimido alimenta a la minería, las petroleras y las farmacéuticas.

Por Letra P | Periodismo Político
Kaeser invertirá u$s 2,5 millones en la industria de Argentina y prevé crecimiento del 10%

Kaeser invertirá u$s 2,5 millones en la industria de Argentina y prevé crecimiento del 10%

Kaeser Compresores proyecta invertir alrededor de u$s 2,5 millones durante 2026 para fortalecer su estructura operativa en la industria local y prevé un crecimiento del 10%. La alemana alimenta actividades en contexto favorable en la Argentina de Javier Milei, como la minería o el petróleo.

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Su operación local, con base en el Parque Industrial de Garín, cuenta con una plantilla de 153 personas y posee presencia en más de 140 países y más de un siglo de trayectoria. Su filial en el país, con casi tres décadas de actividad, forma parte de una red global que abastece a múltiples industrias.

La dinámica de inversión mostró un crecimiento interanual. Tras destinar alrededor de u$s 1 millón en 2025, la empresa elevó la apuesta a u$s 2,5 millones en 2026, con el objetivo de fortalecer su estructura operativa.

Aire comprimido, clave para petroleras y mineras

El gerente general de la firma, Gustavo D'Adamo, subrayó la relevancia del aire comprimido en los procesos productivos. “Si este sistema falla, la producción entera se detiene”, afirmó.

El aire comprimido se consolidó como un recurso esencial en sectores como la minería, el petróleo, la industria farmacéutica, la automotriz y la de alimentos. Su uso extendido lo posicionó como un componente crítico en la continuidad operativa.

La alemana Kaeser invertirá u$s 2,5 millones en Argentina

Esa capilaridad le otorgó un rol determinante en el ritmo de producción. Aunque su presencia física resultó limitada dentro de los procesos, su impacto fue directo en el funcionamiento de las plantas.

Impacto económico y expansión global

El desempeño de este insumo también incidió en la estructura de costos de las empresas. Su vinculación con la innovación lo posicionó como un factor relevante para pymes y grandes compañías en la mejora de la eficiencia.

En ese marco, su utilización impactó tanto en la rentabilidad como en la competitividad de la industria local, al optimizar procesos y reducir costos operativos.

La compañía fue fundada en 1919 en Alemania y extendió su presencia a ciudades como Coburg, Gera y Göttingen. A nivel global, superó las 8000 personas empleadas y mantuvo operaciones en más de 140 países.

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