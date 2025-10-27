Por qué el dólar bajará hasta donde quieran Scott Bessent y Toto Caputo

En los primeros 20 minutos de rueda cambiaria, el dólar bajaba más de $140 , mientras bonos y acciones volaban. Scott Bessent y Toto Caputo , traders de alma, serán quienes definan el nuevo piso del billete, que estará dentro de las bandas de flotación. El mercado se pregunta ahora cuándo comenzará la acumulación de reservas.

Un informe de 1816 , titulado "El mercado va a ser una fiesta" , trazó dos posibles escenarios para el dólar inmediato: una baja colosal, para aleccionar "mandriles", o una descompresión controlada, con señales de recomposición de reservas.

"El Gobierno se enfrentará, hoy y mañana, a una disyuntiva: le pone piso al tipo de cambio (para evitar una sobrerreacción y empezar a acumular reservas) o castiga a quienes apostaron en contra de la continuidad de las bandas", estableció 1816.

"El resultado debería permitir una apreciación hacia niveles en torno a $1.250 o $1.300, ofreciendo una salida a las posiciones del Tesoro de los Estados Unidos sin implicancias negativas", sostuvo Max Capital . Bessent y Caputo tienen fuertes incentivos para dejar que el dólar baje de golpe.

Primero, porque este martes se fijará el tipo de cambio con el que el Tesoro pagará bonos dollar linked por más de u$s 3.000 millones. Los bonos linked se pagan en pesos, al tipo de cambio oficial. Cuanto más bajo sea, menos pesos deberá pagar.

Segundo, porque el Banco Central tiene unos u$s 7.000 millones en dólar futuro y, cuanto más baja sea la cotización, mayor será su ganancia. "Si el BCRA no imprime pesos en la rueda de hoy (comprando dólares para ponerle piso), la ganancia del Central en futuros podría superar tranquilamente el $ 1 billón por día", indicó la consultora.

Scott Bessent Scott Bessent le pondrá piso al dólar en Argentina.

Tercero, porque Bessent tiene que "domar" puertas adentro. "Nunca perdí un trade", se vanaglorió este fin de semana para defender, de nuevo, su intervención para sostener al peso. Según 1816, Bessent compró unos u$s 2.100 millones a un precio promedio de $ 1.472. Si el dólar baja a la zona de $ 1.300, calculó, habrá ganado unos u$s 280 millones.

Toto Caputo y Scott Bessent pondrán el piso

Pasado el trade aleccionador, el Gobierno tiene que juntar reservas. El acuerdo con el FMI lo obliga a acumular dólares. Según la consultora CP, el Gobierno estaba unos u$s 7.200 millones por debajo de la meta de diciembre, ya rebajada en u$s 5.500 millones.

El acuerdo con el Fondo requiere dólares "genuinos": no se cuentan ni los desembolsos del organismo ni los de otros multilaterales. 1816 elevó la estimación de acumulación de reservas a u$s 8.400 millones hasta fin de año.

Descontado un nuevo waiver (el "por esta vez pasa" que el Fondo le permite al país en cada revisión), el Caputo empoderado y sostenido por Bessent deberá demostrar que tiene algunos miles en la cuenta en dólares.

Cuánto deberá juntar, dependerá de la fiesta de los mercados. "El futuro de la política cambiaria estará muy atado a cuán importante sea la reacción de los bonos", indicó 1816. "No es lo mismo el tipo de cambio que se requiere si el país consigue refinanciar sus vencimientos en moneda extranjera que si es necesario comprar los dólares en el mercado", explicó.

Las lecciones del pasado reciente

Hasta fines de 2027, el Gobierno debe saldar deuda por casi u$s 34.000 millones a acreedores privados y organismos multilaterales. Es un número refinanciable si Caputo logra, ahora sí, abrir el mercado a tasas razonables.

Pero el mercado ya se comió varias curvas. Caputo no aprovechó los dólares del blanqueo para recomponer reservas. Tampoco la liquidación del agro, luego del acuerdo con el FMI que abrió parcialmente el cepo sin demasiado trauma. Ni siquiera juntó dólares cuando bajó a cero las retenciones a las cerealeras para una liquidación extraordinaria de U$s 6.600 millones.