Toto Caputo confirmó el plan para sacar los dólares del colchón: ¿Argentina, paraíso del lavado?

"No compro el cuento de que la gente no saca sus dólares para gastarlos. La realidad es que no lo hacen porque les rompen los cocos (…). Para que (Argentina) sea un país normal, nadie te pide explicaciones como gastas la plata", abundó.

El mantra dolarizador de Javier Milei

Si no hay pesos, que haya dólares, señala Caputo, anticipando la reaparición del mantra de la dolarización de Milei; un dogmático puede cambiar de dogma, pero nunca convertirse en un pragmático. El problema es que, al menos por lo que se sugiere, el esquema supondría un nuevo blanqueo impositivo de facto y que este podría adoptar un curioso carácter permanente. Además, podría convertir al país en un paraíso para el lavado de dinero de cualquier origen y ponerla bajo un escrutinio internacional severo. Y, por supuesto, incentivar la evasión en el largo plazo: ¿quién pagaría impuestos por un dinero percibido hoy si mañana pudiera usarlo sin ataduras y penalidades y, acaso, hasta con incentivos?

Toto Caputo y Javier Milei.

Con el tiempo, la obsesión verde del Presidente pasó de dolarizar sin dólares –algo que sostenía en la campaña y por suerte no realizó, ya que habría generado un incendio hiperinflacionario– a una "competencia de monedas" que impondría la divisa estadounidense en un proceso silvestre, a la venezolana. ¿Podrá hacer él lo que efectivamente "consiguió", de modo poco envidiable, Nicolás Maduro?

La monetización de la economía con los dólares ahorrados por los argentinos implica varios asteriscos.

Uno, que esos dólares están, más que en "los colchones", como se suele decir, en cajas de seguridad, y en cuentas y colocaciones varias en el exterior. Esto desvela el hecho de que quienes podrían volcar esos recursos serían sólo aquellos ubicados en la parte superior de la escala de ingresos y patrimonio, lo que implica una apuesta muy decidida a la teoría del derrame.

Dos, a los dueños de esos recursos se les impone una pregunta: gastar vale, ¿pero invertir en qué y para qué, en una economía que no entrega incentivos, vía consumo, a las actividades productivas? La apuesta se hace obsesivamente financiera.

Tres, para la clase media en proceso de encogimiento el escenario es más claro: el destino es seguir gastando ahorros –stock– para sostener, por el tiempo que sea posible, un nivel de consumo perdido en términos de ingresos –flujo–.

Cuatro, quienes tienen tanto pesos como dólares han demostrado que prefieren gastar los pesos –el "excremento", según Milei– y seguir atesorando los dólares. La falta de sex appeal del "dólar Diarco" expresó rápidamente este hecho.

Cinco, si cada gobierno ha tenido su blanqueo y el actual viene de uno exitoso en materia de exteriorización de efectivo, ¿por qué este, sin respaldo legal sino sólo regulatorio, debería aportar mucho más? ¿Por qué quienes no blanquearon el año pasado lo harían ahora? ¿Por qué "esta vez es distinto"? ¿Por el superávit fiscal; a quién le interesa eso para volcar al mercado formal sus dólares "en negro"?

Toto Caputo va por los dólares del colchón

Para salir de ese pantano de desinterés por quemar ahorros o invertirlos en opciones de rentabilidad dudosa, el Caputo que sí es ministro deberá extremar su creatividad.

"'El Ministerio de Economía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) están trabajando aceleradamente para facilitar el uso de dólares’ (…). Sucede que el Gobierno no quiere emitir pesos y, según dijo el primer mandatario, la economía crecería a tasas de 8% en el segundo semestre, de donde se necesitará más dinero", escribió Liliana Franco en Ámbito.

Según Página |12, Caputo "prepara incentivos que incluyen rebajas, impositivas en las que trabaja el ARCA, y poner en marcha todas las herramientas que la tecnología financiera es capaz de brindar, como los pagos (en dólares) a través de códigos QR".

Más detalles anticipó Santiago Fioritti en Clarín. Dijo:

- "No importa si los acumularon durante años con compras hormiga en el mercado negro, si alguien se los regaló o si los obtuvieron haciendo algún trabajo lícito cuyo ingreso nunca declararon. Los argentinos que tengan dólares apilados debajo del colchón podrán usarlos libremente para comprar electrodomésticos o para depositárselos a una concesionaria a cambio de un auto cero kilómetro. Incluso, los podrán utilizar para adquirir un terreno y construir una casa en un country. No habrá que pagar multas ni hacer una declaración jurada ni se dispondrán topes para el gasto.

- "Estos detalles, junto a otros que se mantienen bajo siete llaves y que podrían ser polémicos y hasta judicializables, forman parte de un complejo plan que el Gobierno prepara para tratar de impedir que la falta de pesos, propios del inédito ajuste que hizo la administración libertaria, enfríe la economía. 'Queremos cambiar radicalmente los patrones del consumo, que se termine el miedo a ser perseguido –dicen en la cima del poder– Será el final de la pregunta maldita en los bancos y de la vieja AFIP... ¿De dónde sacaste esta plata?’".

El riesgo de caer en la mira del GAFI

Si eso se confirmara, Argentina entraría en terreno fangoso ya que podría caer bajo la mira del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que busca acorralar los paraísos internacionales para la evasión y el lavado de activos.

Hace poco más de un año, Milei ya anticipaba las ideas que hoy se esbozan en un diálogo con Alejandro Fantino.

"Si querés usar 50 palos verdes sin declarar, me importa un rábano"

Javier Milei sostuvo que "algunos políticos definen como delito cosas que no son" y defendió el uso del dólar blue: "Te permite escapar de la estafa del peso".

Javier Milei: –Vos agarrás tus dólares y pagás con tus dólares. ¿Entonces qué pasa? Va a haber una cantidad fija de pesos y más dólares. Entonces, conforme crece la economía...

Alejandro Fantino: –¿Pero de dónde sacas los dólares?

–¡La gente tiene dólares!

–¿Pero de dónde los saca, de lo que tiene en el colchón?

–De dónde se les dé la gana. Necesitás hacer una transacción, no tenés pesos, sacás los dólares y pagás en dólares.

–Andá a avisarle a la AFIP si usás un dólar que no tenés declarado, a ver donde terminás.

–Bueno, habrá que cambiar algunas cosas.

–¿Un blanqueo?

–No… ¿y a vos que te parece?

–Andá a explicarle a los del GAFI…

–A mí me importa un rábano. Algunas cosas que los políticos definen como delito para mí no son delito. Y sin embargo, emitir dinero sí es delito. Reventarle la cabeza al pagador de impuestos no, eso está bien. Que 50.000 dólares puedan usarlo sin problemas te parece bien. Si quieren que usen 50 palos verdes, me importa un rábano.

–Pero va preso de acuerdo a las leyes de ahora.

–Me importa un rábano. Habrá que hacer un blanqueo más flexible para que puedan blanquear.

El Gobierno planea avanzar con ese camino, descripto tiempo atrás, a través de reformas regulatorias, sin una ley. Esto, claro, podría ser impugnado judicialmente y abrirles a quienes usen sus dólares en el presente una enorme ventana para que las autoridades tributarias de una administración futura, diferente, investiguen esos fondos.

La reforma planeada, no casualmente cuando ya corre el calendario electoral, tiene mucho de audacia y, acaso, de desesperación.