Toto Caputo bajo fuego amigo: críticas de economistas por sumar reservas con dólares prestados

Especialistas alertan sobre la creación de una nueva "bomba" financiera y señalan que el manejo fiscal no resuelve los desequilibrios estructurales. Así, el consenso entre quienes lo critican es que el plan económico del "Messi de las finanzas" está acumulando tensiones.

Consultado por Letra P , Fausto Spotorno , director de la consultora OJF , explicó el entramado que está detrás del nuevo endeudamiento. “El Gobierno tiene un problema serio para renovar la deuda en pesos. Desde agosto del año pasado no logra colocar todo lo que vence. Hasta ahora se financió con algo de emisión monetaria, que después se fue reemplazando con instrumentos como las LEFIs (Letras Financieras). Pero ahora eso ya no se puede seguir haciendo más”, advirtió.

Caputo Bausili Toto Caputo Santiago Bausili NA

“Hasta fin de año vencen aproximadamente 46 billones de pesos en Lecaps (Letras del Tesoro capitalizables en pesos). El Gobierno decidió pagarle las LEFIs a los bancos, unos 10 o 11 billones, y espera que estos fondos vuelvan a canalizarse a Lecaps para evitar emitir y cubrir los vencimientos. Pero como no alcanza, sale a colocar bonos en dólares. Es decir, lo que no puede renovar en pesos, intenta colocarlo en moneda dura. El resultado es que la deuda no disminuye, sólo cambia de forma: más en dólares, menos en pesos”, resume.