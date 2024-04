Toto Caputo busca los u$s15.000 millones que Javier Milei pide para levantar el cepo: ¿sueño imposible?

La cifra no es casual: es la cantidad de divisas que el expresidente Alberto Fernández pidió suspender del acuerdo con el Fondo al inicio de su mandato. De ahí que, pese a los elogios a las medidas económicas de la gestión libertaria, el organismo repitió en varias ocasiones que aún es "prematuro" discutir los detalles de un nuevo programa.

El exdirector del FMI Claudio Loser consideró que "no es momento" para que el Fondo ponga todo el dinero que le requiere la Argentina considerando "el altísimo nivel de endeudamiento". "Puede que ponga una parte y que eso sirva de anzuelo para que otros privados o fondos públicos destraben sus divisas", dijo consultado por Letra P.

loser.jpg

El director de Suramericana Visión, Fernando Morra, consideró que difícilmente el organismo quiera beneficiar una "liberación" de las restricciones al dólar con una gran fuente de financiamiento. "Los pilares del programa hasta ahora son muy dependientes del mantenimiento de regulaciones en el mercado de cambios", explicó.

"Hasta que no avance el programa, necesitan que baje la inflación, que la economía crezca, que se observe apoyo social y coalición de gobierno para que pasen leyes y reformas", opinó el economista.

Mercado de capitales, cerrado

La posibilidad de que el sector privado financie un levantamiento del cepo está cerrada. "El endeudamiento de cualquier privado hoy es carísimo en dólares", advirtió Morra. El riesgo país, coinciden los expertos consultados, debería estar por debajo de 1.000 puntos básicos para que Argentina pueda ser rentable para fondos de inversión del exterior a la hora de un nuevo préstamo.

El especialista en negocios internacionales Marcelo Elizondo destacó que el financiamiento que busca Milei es para reforzar las reservas del Central y no para un programa, algo que dificulta aún más las negociaciones. "Argentina no ha sido confiable, está bajando mucho el riesgo país porque Milei está haciendo un esfuerzo enorme en términos fiscales muy meritorio, pero la confianza no se recupera un día para el otro", afirmó en diálogo con Letra P.

En mayo, Caputo y Milei tienen agendada una reunión con Larry Fink, el ceo de BlackRock, el administrador de fondos de inversión más grande del mundo. Es el principal acreedor privado con títulos de deuda argentina por más de u$s2.000 millones de dólares, quien en febrero hizo un nuevo guiño con la compra de Bopreal en el mercado secundario de bonos. "Quizás sea el único que se tire al riesgo argentino tal como está", aventuró un exfuncionario de Hacienda que prefirió el off the record.

¿Vaquita de fondos públicos?

Otra fuente de financiamiento pueden ser países soberanos. "Argentina podría conseguir en otro momento un paquete de aportes de distintos orígenes incluyendo algún gobierno de los no occidentales, que suelen apostar con criterio distinto que los privados de países occidentales, pero no es sencillo", planteó Elizondo.

El Gobierno negó conversaciones con embajadas para lograr los aportes. Incluso circuló que España podría volver a inyectar desembolsos para reforzar las reservas como lo hizo en el "blindaje" de Fernando de la Rúa en 2001 con u$s1.000 millones, pero fuentes del país europeo rechazaron conversaciones de ese estilo.

El caso del swap con China aún está por verse. El gobierno del Frente de Todos llegó a usar el primer tramo del intercambio de monedas por u$s5.000 millones para engrosar las arcas del Central y aún quedan otros u$s6.500 millones que el exministro Sergio Massa había pedido activar, pero que nunca se concretó.

Las conversaciones por el acuerdo con el Banco Popular chino iniciaron empantanadas en la gestión libertaria por lo que las autoridades asiáticas consideraron "prejuicio ideológico" de la canciller Diana Mondino. Luego, Caputo le quitó las negociaciones y por el momento, pudo saber este medio, la gestión de Santiago Bausili en la autoridad monetaria no tiene intenciones de utilizar el restante disponible.