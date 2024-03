El establishment sobreactúa su apoyo a Javier Milei y se impacienta por la demora del fin del cepo

El norte es la liberación de las restricciones cambiarias. Algunos sectores aún sufren la falta de acceso al dólar oficial y advierten que la cadena de pagos sigue cortada. No obstante, atribuyen a las trabas legislativas el hecho de que la LLA no haya podido avanzar en las reformas. "Nadie quiere invertir, se cuida mucho porque no sabe lo que va a pasar. Todo eso conspira contra el bienestar de todos. Eso los políticos no lo ven a nivel nacional", indicó un empleador comercial. A diferencia de la campaña electoral, no hay exigencia de gobernabilidad: la creencia general es que el Gobierno tiene cintura para gobernar por decreto.