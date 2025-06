Santa Fe: Perotti acompañará a Pullaro a la Corte Suprema a reclamar por la deuda previsional de la Nación

Perotti levanta el perfil opositor

Paradójicamente, la decisión de Perotti de acompañar a Pullaro a la Corte se exteriorizó en medio de una sesión que incluyó duros intercambios entre el oficialismo y el peronismo por el pedido de autorización del Ejecutivo para endeudarse por 1.000 millones de dólares para financiar obra pública.

En su discurso más crítico desde diciembre de 2023, el exgobernador fustigó al oficialismo por el tamaño del endeudamiento pretendido, por ser en dólares, por no incluir un detalle de las obras a financiarse y por el apuro en el tratamiento legislativo. “No es una cuestión de no al endeudamiento o no a la obra pública, no nos corran por allí. Porque hubiésemos querido tener nosotros (en su gobierno) un financiamiento más holgado para enfrentar nada menos que la parálisis de dos años de pandemia y de la sequía más dura de los últimos 100 años”, aseveró Perotti.

“Insultan nuestra inteligencia al plantear que hay que hacerlo rápido porque hay vacaciones en Wall Street. El que presta plata, presta plata las 24 horas de los 365 días del año. Hablemos seriamente”, agregó en su encendido discurso.

Este viernes, el ministro de Economía de Pullaro, Pablo Olivares, le respondió con dureza. “La diferencia es que esta gestión tiene la decisión, la valentía, de llevar adelante cambios que su gestión (la de Perotti) no quiso o no pudo hacer”, sentenció para después asegurar que “prudencia vamos a tener, la diferencia es la prudencia que tiende a la quietud y la que es compatible con el movimiento”.

“Ayer parte de la oposición habló desde el enojo y de la impotencia. La ciudadanía primero nos puso en este lugar para tener que resolver (los problemas) y a otros los puso en un lugar de minoría, en la oposición, porque no los pudo resolver”, agregó Olivares.

El juicio de Santa Fe a la Nación

El reclamo judicial de Santa Fe, que juntará el 25 de junio en la Corte al actual y al exgobernador, se inició en 2023 durante la administración de Perotti por diferencias en el cálculo del flujo de fondos nacionales destinados a financiar los déficits de las Cajas de Jubilaciones no transferidas en la década del ’90, como es el caso santafesino.

Ese juicio, ratificado en 2024 por Pullaro, adquirió otro volumen en la era de la motosierra. El gobierno de Javier Milei dispuso lisa y llanamente llevar a cero todas las transferencias no automáticas a las provincias, incluidos los recursos previsionales.

Así, de una estimación de 93 mil millones de pesos en 2023, saltó en la actualidad a una cifra que va entre los 800 mil millones y un billón 200 mil millones de pesos, según expresó días atrás el gobernador.